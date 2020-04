Coronavirus.- Veïns de la Malva-rosa (València) demanen penjar llençols blancs en balcons pel Dia de la Sanitat

Enguany se celebra en un context d'emergència planetària per la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus que ha posat "al límit" els sistemes de salut de cada comunitat, de cada, així com la capacitat de coordinació a escala europea i mundial. Una situació d'emergència que afecta especialment els barris amb menys recursos i dotacions públiques, lamenta l'organització en un comunicat.

En aquest context, els veïns volen demostrar que "la Malva-rosa està orgullosa i reconeix l'excepcional treball del sistema de salut", a més de demandar recursos suficients perquè el seu treball es faça en unes condicions que no els obliguen a convertir-se en "herois abnegats".

La petició respon al fet que la crisi sanitària ha suposat "tot un repte" per al conjunt de professionals sanitaris, doncs l'associació denuncia que la reducció de la despesa en protecció social i en salut dels "anys de retallades" ha suposat l'eliminació de llits disponibles en els hospitals públics, així com la precarització laboral en el sector.

Per tant, el Dia de la Sanitat suposa una "oportunitat" per a reivindicar un sistema de salut pública, universal i de qualitat que estiga preparat per a donar resposta a les necessitats ciutadanes sense cap exclusió. Però també per a expressar "un profund reconeixement als professionals que s'estan bolcant, en situacions extremes fins i tot posant en risc la seua salut, en el servici públic de salut, alhora que s'han convertit en un tallafocs en l'avanç de la pandèmia".

Els veïns de la Malva-rosa fan així una crida a omplir de cartells els balcons i finestres amb missatges del tipus 'La Sanitat pública no es ven, la Sanitat pública es defèn' per a manifestar un suport inequívoc a la sanitat pública, universal i de qualitat, al fil de la campanya de la Federació d'Associacions de Veïns.