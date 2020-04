El BNG y Junts no ven factible reeditar los Pactos de la Moncloa ante esta crisis

Los nacionalistas gallegos y los independentistas catalanes se unen así a los recelos ya expresados por Esquerra Republicana, EH Bildu y la CUP, desmarcándose también de la estrategia esbozada por el jefe del Ejecutivo para buscar un acuerdo entre partidos.

Tanto el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, como la portavoz de Junts, Laura Borràs, coinciden en criticar aquellos acuerdos de 1977. Para la dirigente del partido catalán se tratan directamente "de un mito" porque, desde su punto de vista, no sirvieron para "romper con el franquismo". Rego, por su parte, recuerda que el BNG no firmó aquellos pactos que implicaron "recortes" para los trabajadores y límites a las demandas de autodeterminación

En declaraciones a Europa Press, Rego ha advertido de que la crisis económica que dejará la pandemia no la pueden pagar las clases populares y para eso es necesario adoptar medidas de calado que impliquen mayor fiscalidad para las grandes fortunas, recuperar el dinero del rescate bancario, y nacionalizar empresas de sectores estratégicos que "nunca debieron ser privatizadas".

MÁS RECENTRALIZACIÓN

Todo esto, asume Rego, no va a contar con el apoyo de la derecha a la que Sánchez quiere atraer a esos nuevos Pactos de la Moncloa, unos acuerdos que, a su juicio, también supondrán una mayor recentralización.

En la misma línea, fuentes de ERC, EH Bildu y la CUP, consultadas por Europa Press, subrayan que una de las soluciones debe consistir en fortalecer el Estado de Bienestar, especialmente el sistema sanitario, algo que no ven posible hacer con los partidos de derechas a los que responsabilizan principalmente de su desmantelamiento. Además, Bildu insiste en que debe acordarse una estrategia diferenciada por territorios.

En concreto, ERC hace hincapié en que la crisis económica y social que va a dejar esta pandemia una vez se resuelva su vertiente sanitaria no puede afrontarse con las recetas "de la derecha" porque plantear eso, a su juicio, denota carecer de memoria.

NADA DE GRAN COALICIÓN

En este contexto, los de Oriol Junqueras, apuestan por garantizar "una salida social" a la crisis para evitar volver a caer en el error de que la paguen los ciudadanos y las familias, mientras se rescata a los poderosos. "Consideramos que esto es absolutamente incompatible con la Gran Coalición que algunos desean", apuntan.

Por su parte, EH Bildu no está dispuesta a propiciar que surjan de un foro estatal las decisiones que, a su juicio, van a necesitar Euskadi y Navarra para afrontar la salida de la crisis y lograr una sociedad más "autoprotegida". Siguiendo esta tesis, han reclamado que se convoquen sendas mesas intersectoriales en ambas comunidades con presencia de partidos, sindicatos, empresarios y profesionales de la sanidad para debatir la mejor estrategia que permita salir de la crisis sanitaria, social y económica.

Por eso tienen claro que no participarán en la reedición de unos pactos que, auguran, se traducirán en "recentralización", "recorte de derechos" y la vuelta a las fórmulas neoliberales que han fracasado. Según la formación que lidera Arnaldo Otegi, para evitar que esta situación se repita en el futuro es necesario se deben construir estructuras de protección de la ciudadanía, lo que pasa por fortalecer los servicios públicos que se han visto "debilitados durante años".

NO IREMOS PARA DAR LA RAZÓN A LA CEOE

La idea de los Pactos de La Moncloa tampoco ha sido bien acogida por la CUP, que subraya que aquellos acuerdos se fraguaron en "un tiempo de paz sin memoria". "Los pactos que se insinúan apelan a este sentido de estado vacío, donde la gente y donde los pueblos no caben", aducen desde la formación independentista y anticapitalista catalana.

Para esta formación, la salida de la crisis tendría que pasar por la consecución de consensos sociales que garanticen "vidas dignas" y también los derechos de los pueblos, objetivos que, a su juicio, no comparten ni el Gobierno ni otras fuerzas parlamentarias que prefieren "escuchar a la CEOE" antes que a trabajadores e inquilinos. Por todo ello avisan que si la estrategia no se basa en anteponer los derechos de las clases populares a los mercados no podrán contar con la CUP.