Chiqui, con su corazón "en modo avión" por el confinamiento, lanza un mensaje empoderado tras la ruptura con su ex

Tras diez años de relación, de idas y venidas y de muchos disgustos, Chiqui y Borja rompieron su relación hace un año.

No lo ha pasado bien la exgranhermana, a tenor de sus declaraciones en los plató de televisión, donde ha llegado a calificar su relación con el padre de sus hijas de auténtico "infierno".

Sin embargo, el tiempo todo lo cura y eso es lo que parece haberle pasado a Chiqui, que ha lanzado un contundente y reivindicativo mensaje a través de las redes sociales en plena cuarentena por el coronavirus.

"Por suerte o por desgracia ahora mismo y más que nunca me estoy conociendo a mi Misma, y sabéis que?? ME ENCANTA", introduce la televisiva, excolaboradora de Sálvame.

"Ahora mismo mi corazón lo tengo en modo Avión después del confinamiento jeje (ya veré) pero está claro un hombre que me sume 🌈⭐️🌙no que me reste a mi vida Ahh y no me gusta eso de aplicaciones no va conmigo, seré que soy rarita ....no soy una mujer tradicionallll esta clarísimo", concluye empoderada Almudena.