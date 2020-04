Els pares valencians hauran de seguir els parts per videoconferència per a evitar contagis

Les embarassades no podran estar acompanyades durant el part per a evitar perill de contagis del coronavirus, però la persona que la gestant designe com a portaveu familiar rebrà imatges del naixement i del nounat per videoconferència i podrà acompanyar-la a l'habitació mentre dure tot l'ingrés hospitalari.

Així, consta en el protocol que ha remés la conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana a tots els centres per a evitar contagis del Covid-19 tant a la mare, la seua parella, el bebé com al personal sanitari, segons ha explicat la responsable d'aquest departament, Ana Barceló.

En aquest sentit, ha assenyalat que l'acompanyant no podrà entrar ni a la sala de dilatació ni al paritori, sinó que haurà d'esperar tot el part a l'habitació, on podrà romandre en tot moment fins que la mare reba l'alta hospitalària.

Barceló ha justificat aquesta mesura en què aquests dos espais són utilitzats per moltes dones i haurien de tindre una desinfecció molt a fons després de cada part per a evitar perills de contagis.

No obstant això, la dona gestant haurà d'identificar un portaveu familiar amb un número de telèfon mòbil perquè durant el procés puguen establir contacte sempre que l'entorn assegure "una suficient intimitat".

Així mateix, s'establirà una videoconferència amb el portaveu perquè puga "veure alguns moments a la sala de dilatació i del naixement" i, després del part, es tornarà a connectar per a transmetre imatges del nounat.

Recollida de signatures

Davant aquesta mesura, moltes són les persones que s'han mostrat en contra. Però no sols a la Comunitat Valenciana, també a Nova York, on la pressió de les futures mares va aconseguir que s'anul·lara una mesura similar.

Amb aquest objectiu s'estan recollint signatures a través de la plataforma Change.org, en la qual ja més de 23.000 persones s'han manifestat en contra que les dones donen a llum en solitari i sense suport emocional de les seues parelles o la persona amb la qual s'havien imaginat tan anhelat moment.