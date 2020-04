¡Adiós, ojeras! El rodillo de jade superventas de Amazon está, solo hoy, por diez euros

Moradas, inflamadas y, en ocasiones, con vida propia. Las ojeras son el enemigo de cualquiera que busque parecer descansado o, incluso, feliz. Un castigo beauty que, a veces, viene de la mano de la herencia familiar y, otras tantas, del exceso de pantallas, el estrés de rutinas agotadoras o, simplemente, porque hay boda/comunión/primera cita a la vista y no quiere perdérsela... Hielo frío, rodajas de pepino y, los más arriesgados, pomada para las hemorroides son algunos de los remedios caseros con los que, desde hace años, algunos se embadurnan los ojos para intentar decir adiós a sus ojeras; pero, ¿sabéis qué? No solo no funcionan, sino que, según cómo lo utilices, puede acabar empeorando el aspecto de esta zona de la cara.

Si estás desesperado y harto de combinar todos tus outfits con el morado bajo los ojos, calma y optimismo. Hemos dado con el truco definitivo para acabar con la inflamación ocular y, créenos, es tan fácil de usar a diario que no te va a suponer ningún esfuerzo convertirlo en una de tus rutinas de belleza favorita. Es el jade roller superventas de Amazon que, además, solo hoy, registra una bajada de precio histórica y puedes incluirlo en tu neceser por solo 10 euros.

El rodillo de jade de Becool está fabricado con materiales natura Amazon

Para lograr todos estos resultados, el rodillo de jade se sirve de materias primas de calidad que aseguran el cuidado de la piel. Así, el efecto frío de la piedra a través del masaje consigue promover la circulación sanguínea y disminuir la hinchazón y las bolsas de debajo de los ojos. Además, su doble rodillo permite llegar a diversas zonas para ser tratadas: la cara y la cabeza con el grande; y la zona de la nariz y los ojos, con el pequeño. Por último, la piedra puede emplearse para el cuello.

Y si lo combinas con terapia de luz... ¡apuesta ganadora!

Está más que comprobado que el rodillo de jade es el rey del neceser de muchos beauty addicts que ya han comprobado su efectividad. Pero hay quien sabe (con certeza) que, borrar de una vez por todas estas molestas marcas es cosa de dos. Y es que la combinación del rodillo de jade con otros elementos es una apuesta ganadora para librarse de las ojeras.

Así, si queremos multiplicar los efectos del rodillo de jade, también podemos aliarnos con el gadget de radiofrecuencia y terapia de luz de Mismon. De hecho, esta herramienta es ideal para afecciones de la piel como manchas y marcas de la edad, para lo que realiza cinco tratamientos para la piel: la estira, elimina las arrugas, realiza un lifting, potencia el antienvejecimiento y mejora la absorción de productos para el cuidado de la piel. Y todo ello, con tan solo 10 minutos al día.

Así es la herramienta que ayuda a eliminar tus ojeras. Amazon

