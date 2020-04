La ingeniosa respuesta de Pérez-Reverte a un usuario que lo insultó en las redes

Cualquier persona que sea activa en las redes sociales está acostumbrada a los típicos trols que solo buscan notoriedad. Los famosos que en ellas escriben tiene que saber lidiar con ellos. Y Arturo Pérez-Reverte no es de los que se callan ante ataques o insultos.

Así lo ha vuelto a demostrar una vez más el escritor, que respondió de manera brillante a un usuario que lo insultó.

Ocurrió durante el conocido como 'bar de Lola', el espacio de preguntas en el que Reverte responde a sus seguidores y charla con ellos diferentes temas, como literatura, música o la vida en general.

Sin embargo, también es usado (de mala forma) por aquellos que solo buscan confrontación. Así, un usuario lo llamó "gilipollas".

Por lo que íbamos diciendo. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de ejercicio intelectual propio de Twitter. Lo bueno de esto es que nos recuerda que no todo el mundo merece que se le pague una caña. Y eso, a veces y en cierta forma, también libera mucho. Atenúa ciertas compasiones. https://t.co/G2NjcrJPsd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 5, 2020

El escritor no se cortó y decidió responder con su habitual ironía y contundencia. "Por lo que íbamos diciendo. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de ejercicio intelectual propio de Twitter. Lo bueno de esto es que nos recuerda que no todo el mundo merece que se le pague una caña. Y eso, a veces y en cierta forma, también libera mucho. Atenúa ciertas compasiones".

Aunque otro usuario le dijo que no tenía que entrar al trapo, Pérez-Reverte insistió: "Querido amigo, lo de menos es que ese tuitero crea haberse apuntado un tanto. Me da igual. Lo útil es recordar que la gentuza, con cuenta ad hoc o de otra clase, siempre está ahí. Tenerlo presente ayuda a no hacerse ilusiones, y también a mantenerse despierto y vivo".