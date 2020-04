Christofer, en 'Supervivientes: Conexión Honduras': "Estoy en casa con mi hijo esperando a mi futura mujer"

Fani y José Antonio Avilés, dos de los nominados de la semana, vivieron situaciones totalmente encontradas tras la sorpresa que les dieron este lunes en Supervivientes: Conexión Honduras.

Durante 48 horas, los concursantes vivirán con el equipo contrario, pero mientras que a Fani le ha encantado el cambio y su vuelta a la playa de los mortales; a Avilés no le ha gustado irse a la playa Cabeza de León, ya que no ha sido bien recibido y se planteó abandonar.

Pero no todo ha sido felicidad para la exconcursante de La isla de las tentaciones, ya que durante una conversación con Yiya, esta le sacó el tema de Christofer y su participación en el reality de parejas.

"Desde que he llegado aquí no he hablado nada de eso, y no lo voy a hacer ahora, lo siento", afirmó Fani. "Sé que has comentado que el muchacho estaba esperándote como un perrito faldero en la puerta de tu casa cuando acabó el programa", comentó Yiya.

Fani repitió que "no he hablado con nadie de ese tema y no lo voy a hacer ahora. Si me vais a buscar, no me vais a encontrar. Te lo aseguro".

En el plató del programa en Madrid, Jordi González le preguntó su opinión a Christofer de lo que había sucedido: "No es la primera vez que escucho el comentario del perrito. Estoy en casa, con mi hijo y esperando a mi futura mujer. Punto", concluyó el joven.