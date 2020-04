Loli, en 'Un doctor en mi casa': "Sufro narcolepsia, tomo 20 cafés al día y echo dos o tres siestas"

"Loli y su hija padecen narcolepsia, una enfermedad crónica, incurable e incomprendida que sufren más de 25.000 personas en España", comenzó explicando este lunes Julio Armas, el médico de Un doctor en mi casa en Cuatro.

Ambas no pueden tomar ningún medicamento para combatir su enfermedad por los efectos secundarios que les provocan, impidiéndolas realizar su trabajo junto al marido e hijo de Loli en el hostal de la localidad donde viven.

"Desde hace 25 años tengo narcolepsia, me la diagnosticaron con 22 años. Cada vez va a más. Noto cansancio y sueño. Cuando me da el ataque de sueño experimento un cansancio muy fuerte, un aplanamiento de cabeza y un espesor total", comentó Loli madre.

Y añadió que "no puedo cocinar ni coger el coche. Tomo unos 20 cafés al día. Me hago granizado de café con refresco de cola".

También comentó que "al día suelo hacer dos o tres siestas de mínimo dos horas, no puedo hacerlas de veinte minutos cómo me dice el médico. Muchas veces ni siquiera llego a la cama y me quedo dormida en las escaleras", reconoció Loli madre.

El problema se vio aumentado cuando hace un año, Loli hija también comenzó a sufrir narcolepsia: "Los movimientos que hago son muy torpes, me cuesta mantener una conversación. Como este más de 24 horas sin tomar café estoy enfadada con todo el mundo", señaló la joven.

"Cuando me dan los ataques tengo que dormir ente 15 y 20 minutos, es cuando descanso. Es difícil acoplarse a los horarios, primero tiene que echarse la siesta mi madre y luego yo", añadió Loli hija.

Otro de los problemas con los que tienen que lidiar es la incomprensión de Juan, el marido de Loli madre: "No me entiende porque cuando quiero ir a dormir siempre hay trabajo. Tenemos caracteres muy similares y chocamos mucho. Es un poco reacio a entenderlo. Él entiende que tengamos que descansar, pero no que lo hagamos tanto", comentó la joven.

Y es que Juan no comprende la enfermedad que sufren su mujer y su hija: "Estoy un poco estresado, siempre terminamos discutiendo. Las digo que están durmiendo y se enfadan. Yo también estoy cansado".

"A veces pienso que mi hija se escaquea. Se puede pasar un día durmiendo, pero para salir de fiesta... para eso no. Me gustaría que me ayudaran más, pero no se puede", añadió.

El médico les marcó las pautas a seguir

Para solucionar su problema, el doctor Armas les entregó unas pautas que debían seguir al pie de la letra como hacer ejercicio físico para quemar, como mínimo, 1600 calorías a la semana.

Además, "es muy recomendable que comáis nueces ya que este fruto seco contiene tienen magnesio y es uno de los minerales más importantes para el metabolismo neural y la neuroprotección", señaló Armas.

Por último, "el chocolate también se aconseja a las personas con narcolepsia ya que ayuda a liberar dopamina, hormona que al caer provoca sueño".