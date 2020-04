Torrijas saladas para una Semana Santa diferente

Seguro que en ninguno de nuestros planes entraba pasar la Semana Santa confinados en casa sin poder salir ni a tomar un vermut con los amigos o visitar a la familia. Pero toca adaptarse a las circunstancias con el mejor ánimo posible y, por qué no, seguir disfrutando de algunas pequeñas cosas que hubiéramos hecho en estos días festivos.

Si algo no puede faltar son las torrijas. Clásicas, al horno, al vapor… todas las versiones quedan buenísimas. Pero este año hemos decidido darle una vuelta y preparar unas torrijas saladas que vimos en el libro Zero Waste de Sebastian Simon, un libro muy recomendable donde encontramos recetas sencillas y combinaciones atrevidas y que, además, nos enseña a cocinar sin residuos.

Las torrijas saladas con parmesano y mermelada de tomate quedan espectaculares y nos parece una original manera de prepararlas, además de un entrante perfecto para cualquier época del año. Unas torrijas diferentes para estas vacaciones diferentes.

Ingredientes

4 rebanadas de pan del día anterior

70 gr. de queso parmesano

60 gr. de mermelada de tomate

500 gr. de leche

2 huevos

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Unas hojas de albahaca fresca (opcional)

Información práctica

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Kcal. 250 Kcal. por 100 gr. aprox.

Elaboración

Ponemos la leche en un cazo o cazuela a fuego medio. Rallamos el queso parmesano. Cuando la leche empiece a hervir, apagamos el fuego y añadimos el queso (reservamos un poco para decorar). Removemos bien. Ponemos las rebanadas de pan en el cazo y dejamos que se empapen bien con la leche. Batimos los huevos. Escurrimos ligeramente el pan y lo rebozamos con el huevo y una pizca de sal. Ponemos abundante aceite en una sartén honda. Cuando el aceite esté caliente, freímos las torrijas hasta que estén doradas. Ponemos una cucharada de mermelada de tomate por encima. Espolvoreamos un poco más de queso parmesano. Decoramos con una hoja de albahaca. Servimos las torrijas mientras aún estén calientes.

Torrijas saladas EMMA GARCÍA

Torrijas saladas EMMA GARCÍA