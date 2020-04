Page avisa a quien se desvincule de los Pactos de La Moncloa: "Que luego no diga que aportó soluciones"

20M EP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado un aviso a aquellas formaciones políticas que pretendan desvincularse a un hipotético escenario de intentar construir unos nuevos Pactos de La Moncloa, tal y como ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo a aquellos que de salida no tengan intención de sumarse: "El que no intente llegar a acuerdos ahora no podrá decir que ha aportado soluciones, solo habrá aportado críticas".