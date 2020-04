Tribunales.- CCOO alerta de "despidos" en una empresa contratista del Ayuntamiento de Sevilla

20M EP

El sindicato provincial de servicios de CCOO de Sevilla ha denunciado este lunes que la empresa Searo Servicios Generales, que gestiona para el Ayuntamiento de la capital hispalense el control de acceso en distintos edificios públicos del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha despedido a nueve de sus once trabajadores alegando que "optar por un ERTE es muy complicado" y está amenazando con no reincorporar a quien no firme el despido.