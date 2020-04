Els pastissers de València donaran una de cada dues mones de Pasqua a sanitaris

Els forners i pastissers de València llancen una campanya perquè els sanitaris dels hospitals de la ciutat no es queden sense la tradicional mona de Pasqua durant l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus.

Amb la iniciativa solidària '#TotsAmbMona', el gremi vol acostar aquest dolç típic de Setmana Santa als professionals de la sanitat que durant aquestes festes seguiran treballant en els hospitals per a salvar vides.

Però també és una campanya que convida la ciutadania a participar: per la compra de dues mones de Pasqua en forns-pastisseries de València, el comerç donarà una als sanitaris dels hospitals.

L'objectiu és donar resposta a la situació de confinament que viu Espanya amb motiu de la Covid-19, una quarantena que "ens va a privar de poder gaudir de molts dels moments típics d'aquestes festes", lamenta l'organització de forners en un comunicat.

Volar el catxirulo, passejar pel camp o saltar a la corda a l'aire lliure no va a poder ser, però el gremi pretén que ningú es prive de gaudir de la mona de Pasqua. És sens dubte un dels productes més tradicionals de la Comunitat Valenciana; no només pel seu deliciós sabor, sinó pels sentiments que porta arrelats aquest dolç típic de Setmana Santa.

Per açò, els pastissers acostaran les seues elaboracions artesanals als sanitaris dels hospitals de València, com són el General, l'Arnau de Vilanova, el Clínic, La Fe o el Doctor Peset. Es tracta d'un xicotet homenatge en forma d'agraïment a tot el col·lectiu sanitari, "endolcint-los els amargs dies de treball que tenen per davant".

"Tant de bo aquest xicotet gest servisca per a fer-los més suportable la batalla davant del coronavirus", ha reivindicat el president del gremi, Juan José Rausell, sumant-se a tots els gestos de solidaritat i suport als sanitaris, com els aplaudiments de les huit de la vesprada des de balcons i finestres.