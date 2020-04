Coronavirus.- La Generalitat repartirà 700 routers a famílies per a facilitar l'educació en quarantena

El programa consisteix a dotar de 700 'routers' a famílies de set municipis amb xiquets en edat escolar que no disposen d'internet, tant per a facilitar la seua activitat educativa com les tasques de teletreball mentre es mantinga la situació excepcional provocada pel coronavirus.

Els 'routers' es distribuiran inicialment en set municipis de València, Alacant i Castelló, acompanyats d'un bo d'internet de 50 gigues al mes gratuït durant els mesos d'abril, maig i juny. Després d'aquesta experiència s'estudiaran opcions perquè tinguen connexió a llarg termini, avança la Generalitat en un comunicat.

Aquesta iniciativa també permetrà a persones vulnerables tindre accés a l'administració electrònica durant l'estat d'alarma. En concret, el primer repartiment es realitzarà en els grups de vivendes de San Lorenzo de Castelló, Mercedes Hernández d'Alfafar, Bajo Vías de Sagunt (València), Barbacana-Les Xiques d'Alcoi, Palmerales d'Elx, així com Elda i Monòver (Alacant).

Així ho han acordat en una reunió telemàtica els consellers de Vivenda i Innovació, Rubén Martínez Dalmau i Carolina Pascual, respectivament, amb els directors generals de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar; per a la lluita contra l'escletxa digital, María Muñoz, i tecnologies de la informació, José Manuel García Duarte.

Després d'analitzar l'escletxa digital de famílies que viuen en el parc públic, els departaments han estudiat accions conjuntes per a atendre els col·lectius més vulnerables. Internet és un servici bàsic del qual no gaudeixen molts d'aquestes llars, per la qual cosa ha aflorat com una "debilitat" amb l'actual crisi.

El pilot persegueix pal·liar eixa escletxa entre les persones més desfavorides, "però també en la importància per a quan arribe la reconstrucció postcrisis perquè moltes persones puguen seguir educant-se a distància i unes altres puguen seguir treballant des de les seues cases", ha destacat Dalmau, vicepresident segon del Consell.

"L'escletxa digital és, ara mateix, una de les principals causes de l'acceleració de la desigualtat", ha afirmat la titular d'Innovació i Societat Digital, cridant a treballar per reduir-la i així contribuir a reduir les escletxes socials.

Aquest projecte pilot podrà continuar en pròxims anys per a ampliar el nombre de vivendes que accedeixen a internet. La direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat s'ha fet càrrec de la compra del material necessari.