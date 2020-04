El Gobierno no aclara por qué dictó precauciones contra el Covid-19 a sus trabajadores antes que a la ciudadanía

Una semana antes de decretar el cierre de colegios, pedir a los ciudadanos que evitaran viajes no indispensables o de que prohibir actos sociales donde los participantes no pudieran estar a más de un metro de distancia, el Gobierno se apresuró a tomar antes este tipo de precauciones con sus propios trabajadores. Lo hizo a principios de marzo, cuando todavía no había alertado a la población de la seriedad del coronavirus. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha evitado responder este lunes al motivo por el que se decidió prevenir a los ministerios y centros de trabajo del Gobierno antes que al resto de la población.

Illa no ha respondido a esta pregunta directa en una rueda de prensa en Moncloa, donde tampoco ha querido comentar si este tipo de indicaciones, que empezaron a hacerse el 3 y 4 de marzo, deben interpretarse como que el Gobierno ya sabía ya que el Covid-19 era una amenaza mayor de la que en estos momentos admitía ante la opinión pública.

“Nos enfrentamos la mayor emergencia sanitaria desde hace 100 años”, ha señalad en su lugar Illa, que sin querer referirse a la información que publica este lunes 20 Minutos ni a las preguntas concretas sobre ella, ha añadido que estamos ante “un virus desconocido” o que el Gobierno “siempre ha seguido las indicaciones de la OMS sin discriminar ningún tipo de colectivo”.