No solo de sushi y hamburguesas vive JustEat: comidas internacionales para disfrutar a domicilio

No hace falta surcar los mares para dar con una cocina que consiga que salives solo de pensarla, ya que la mediterránea es una de las gastronomías más sabrosas y saludables. Podemos viajar a Francia, dándole un bocado a una quiche lorraine o recreándonos con una raclette; a Italia, mientras sorbemos un infinito fetuccine Alfredo y culminamos con una panna cotta; o a Grecia, desmontando un souvlaki de pollo y devorando una taramosalata sobre rebanadas de pan. Y ni siquiera tenemos que salir de nuestras fronteras, ya que no tenemos por qué renunciar al tapeo desde casa. ¿No te apetecen unas suculentas croquetas o alguna de las raciones 'made in Spain' más populares?