Un jove, agredit amb una botella trencada en intentar evitar que altres dos abusaren de la seua dona a València

Els dos presumptes autors dels fets, de 21 i 23 anys, que suposadament van utilitzar una botella de cristall trencada per a l'agressió, van ser retinguts per un grup de persones i detinguts per agents de la Policia Nacional desplaçats fins al lloc. A tots dos se'ls considera presumptes autors dels delictes d'abús sexual i lesions.

Els fets van succeir sobre les 22.00 hores d'aquest diumenge, moment en el qual va entrar una telefonada al 091 per a avisar que s'estava produint una baralla entre diverses persones en el carrer Alt de València. L'indicatiu policial que va arribar al lloc va comprovar que hi havia un grup de persones que tenien retinguts a dos homes.

En entrevistar-se amb aquestes persones els van explicar que qui havia requerit la presència de la Policia és una dona a la qui, en anar a entrar a un parc del carrer Els Jardins, se li havien abalançat damunt els dos joves retinguts, que li havien realitzat tocaments en els pits mentre la subjectaven pel coll.

El marit de la víctima, que anava amb ella, va eixir en la seua defensa però, mentre un li subjectava, l'altre li va agredir amb una botella trencada amb la qual li va provocar un tall en l'abdomen pel qual precisava punts de sutura.

Els testimonis que estaven en el lloc van corroborar "sense gènere de dubtes" la versió de la víctima, per la qual cosa els agents van detindre els dos joves retinguts com a presumptes autors dels delictes d'abús sexual i lesions.

El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís i, fins al lloc dels fets, va desplaçar una unitat de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual va assistir un home de 27 anys per ferida oberta en l'abdomen provocada per un objecte punxant.

Posteriorment, el ferit va ser traslladat a l'Hospital General Universitari de València, segons ha informat el CICU en un comunicat.