Llega el tiempo de torrijas: así es y así se usa la freidora sin aceite para bajar las calorías de este manjar de Pascua

Aunque este año la Semana Santa se va a salir del guion al que nos tiene acostumbrados, hay ciertas cosas que no van a cambiar... ¡Sobre todo en lo que a los dulces tradicionales se refiere! Mientras que los más pequeños se van a centrar en los huevos de Pascua para satisfacer sus ganas de chocolate, los mayores nos daremos a esos manjares ligados al recetario de las abuelas para, además de invertir tiempo de calidad en la cocina, rememorar otros tiempos (con algún que otro año menos encima).

Si bien es cierto que la leche frita o los buñuelos podrán formar parte de algunos pases dulces, las que, probablemente, no falten ningún día a la hora del postre serán las torrijas. Un postre sin complicación aparente (se consigue a base de pan duro bañado en leche y azúcar) que, con su crujiente exterior y una textura esponjosa al paladearlo, hará las delicias de todos aquellos que, durante esta semana, se pongan manos a la obra para hacer tantas tandas como les sea posible.

Claro que, con todas las horas que estamos dedicando a la Operación Bikini, (aunque sea indoor), hay quien no está dispuesto a sucumbir a estas tentaciones para no sumar esas calorías extras que, por otro lado, tan bien saben. Pero, ¿sabías que este postre no tiene por qué ser el enemigo declarado del movimiento realfood? Como lo lees y es que, además de poder prepararlas en el horno, algo que, sin duda, le resta unas cuantas calorías, podemos utilizar una freidora sin aceite, como el modelo de Tristar que hemos encontrado rebajado en Amazon, y que, a continuación, te contamos cómo sacarle el máximo partido para hacer las mejores (y más sanas) torrijas de esta Semana Santa.

Así es la freidora sin aceite de Tristar. Amazon

Cómo hacer torrijas en una 'air fryer'

Para preparar este manjar (solo de pensarlo se nos hace la boca agua), necesitamos pan en rebanadas que puede ser de cualquier tipo, incluso el que se haya puesto un poco duro y hasta el que venden preparado en los supermercados para esta elaboración. Con las medidas de esta receta, obtendremos unas ocho torrijas.

1 Para darle un toque de sabor Ponemos medio litro de leche caliente con una rama de canela a calentar y, cuando comience a hervir, se retira del fuego y se deja enfriar.

2 Cuestión de esponjosidad Cuando ya se haya enfriado, mojamos las rebanadas de pan en la leche y, luego, en huevo batido. Cuanto más reciente sea el pan, menos tiempo deberá estar sumergido en leche.

3 ¡A la freidora! Una vez que las rebanadas ya están esponjosas, las introducimos en la freidora a 180 grados durante 10 minutos. Hay que hacer varias tandas porque no se deben amontonar.

4 A disfrutar... Cuando saquemos las torrijas de la freidora, espolvoreamos aceite u otros edulcorantes por encima.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.