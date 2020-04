Coronavirus.- Companys recorden la sanitària del Doctor Peset morta: "Que no siga en va aquesta mort"

El responsable ha explicat que aquesta companya va estar ingressada en reanimació des del 18 de març i "tristament no ha pogut superar aquesta afectació". "I se'ns ha anat", ha lamentat, encara que ha demanat al personal que es transmeta la idea que aquesta mort no pot ser en va, sinó que ha d'infondre força en la lluita contra el coronavirus.

"Tant de bo fora la primera i l'última (pèrdua) que tenim, això seria extraordinari", ha indicat, però ara com ara el que tenen clar els professionals sanitaris d'aquest hospital és que tenen per davant "una àrdua tasca" que encara està per veure quan acaba.

Preguntat sobre d'on es trau la força per a seguir endavant en un moment com aquest, ha assenyalat que "va innat en la professionalitat de cadascú". "Els professionals que estem ací treballant estem fent-ho en molts casos al 300%, fins i tot oferint-nos per a vindre en moments determinats per a recolzar als companys que en condicions normals no arriben", ha remarcat.

I a tot açò se suma el fet que hi ha "bastant gent" que està a casa com a mesura de contenció com marca el protocol de Sanitat "perquè no es vegen infectats" i al fet que hi ha professionals contagiats i uns altres que podrien estar-ho i ser asimptomàtics.

Respecte a la protecció amb la qual compten els sanitaris en aquest hospital, ha explicat que "no totes les persones han de disposar del mateix material, solament aquells professionals que estan treballant directament sobre pacients infectats han de tindre un material diferent del dels altres".

Així, ha afirmat que "en cap moment ha arribat a faltar material com a tal per a eixos moments".

ESTUDI DE LES CIRCUMSTÀNCIES

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat en la compareixença diària per a donar a conéixer l'evolució del coronavirus que s'estan estudiant les circustancias de la mort de les dos tècniques en cures d'infermeria mortes a la Comunitat Valenciana, però ha aclarit que "encara ha passat molt poc de temps" per a poder determinar-ho.

Es tracta d'una treballadora del centre de salut de Faura que va morir en l'Hospital de Sagunt i la segona, aquesta tècnica de l'Hospital Peset de València que va morir dissabte passat i els companys de la qui li han rendit aquest dilluns i ahir diumenge un homenatge.

Barceló ha traslladat les condolences als familiars i companys d'aquestes dos sanitàries que "han estat fins a recentment cuidant de la nostra salut", així com de la resta de morts, i ha desitjat així mateix una "ràpida recuperació" a tots els malalts ingressats en la UCI.

A més d'aquest dilluns, els treballadors de l'Hospital Peset de València, juntament amb efectius de Policia Nacional, Policia Local, Bombers, Emergències i Creu Roja, ja van rendir aquest diumenge, a les 20.00, a l'hora dels aplaudiments als sanitaris, un homenatge a la seua companya.

Així, companys de treball i d'aquests cossos de seguretat es van concentrar la vesprada d'aquest diumenge a les portes de l'Hospital Peset de València on van guardar un emotiu minut de silenci seguit d'un fort aplaudiment per la sanitària morta.

Posteriorment, els cotxes oficials d'aquests cossos de seguretat van tocar les seues sirenes com "en senyal de reconeixement per tot el seu treball" i "el mèrit que es mereix", segons s'aprecia en el vídeo difós per la Policia Local de València.

"NOTÍCIA MOLT TRISTA"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, en el seu compte oficial de Twitter lamentava que eixes morts són "un notícia molt trista" i recalcava: "no anem a oblidar-vos mai". "Les dos heu ajudat a salvar vides. L'agraïment de tot el poble valencià al vostre treball serà etern. DEP".

Des de SAE també van emetre un comunicat per a transmetre el seu més sentit condol a les famílies que estan perdent els seus sers estimats i compartir amb elles "la tristesa que existeix en cadascun d'aquests comiats que, si ja de per si mateix són durs, la impossibilitat de poder comptar amb el suport i l'abraçada reconfortant d'amics i familiars les fan encara més difícils".