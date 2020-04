Salaya valora que Cáceres no haya colapsado a pesar de ser el área de Salud "más castigada"

Salaya ha indicado que está mejorando la situación y que los hospitales de la ciudad mantienen una presión "razonablemente buena", con un 60% de ocupación de las UCI y un porcentaje similar en las plazas hospitalarias en las plantas. También se aprecia una bajada de la presión en urgencias con la llegada de menos pacientes cada día.

Unos datos "positivos" que, según el regidor cacereño, se deben al "esfuerzo ingente" del personal sanitario y a una "gestión eficaz" de las autoridades sanitarias que han sabido movilizar los recursos con los que contaba la ciudad como, por ejemplo, la reapertura en 48 horas del Hospital Virgen de la Montaña que estaba ya fuera de servicios.

A este centro hospitalario hay que añadir los otros dos hospitales, el San Pedro de Alcántara y el Universitario, que se encuentran en funcionamiento ambos, lo que ha permitido a la ciudad tener dos Urgencias "plenamiente operativas", además de "muchas plazas de hospitalización" y de UCI.

"Todo esto ha permitido absorber un montón de casos graves y que todo el mundo esté recibiendo el mejor servicio posible en unas condiciones muy difíciles", ha dicho el alcalde, que ha insistido en que "Cáceres ha sido el área de salud más castigada de Extremadura y hemos aguantado muy bien el golpe porque, por suerte, los hospitales no han colapsado y eso es un dato muy importante".

Salaya ha añadido que "después habrá que valorar los fallos" pero ahora hay que tener en cuenta que en muchas ciudades están colapsando los hospitales y aquí no ha pasado eso. "No ha colapsado la UCI en nuestra área de Salud y previsiblemente no va a hacerlo en ningún momento de esta crisis", ha sentenciado.

AISLAMIENTO DE PACIENTES SIN SÍNTOMAS

Respecto a la posibilidad planteada por el Gobierno de separar a las personas que den positivo en Covid-19 y que no presenten síntomas para evitar la propagación de contagios, Salaya ha subrayado que si la medida contribuye a parar la propagación de la pandemia "será buena".

Asimismo ha recordado que corresponde a la Junta de Extremadura hacer llegar al Gobierno un posible listado de hoteles, pabellones deportivos o palacios de congresos donde podría confinarse a esta población. Un trabajo que ya ha hecho el Ayuntamiento cacereño que ha puesto a disposición del Gobierno regional este catálogo de instalaciones que podrían usarse para acoger enfermos.

"Todos los edificios públicos de la ciudad están a disposición", ha insistido Salaya, que ha recordado que también hay otros inmuebles privados como hoteles que han ofrecido sus instalaciones, o la Casa de Ejercicios de la Montaña y las dependencias de la calle Clavellinas, que ha puesto a disposición la Diócesis Coria-Cáceres.

Este trabajo de realizar un catálogo de edificios disponibles se hizo la primera semana del estado de alarma, según ha recalcado el alcalde, que insiste en que "cualquier edificio que hiciera falta se puede adaptar y cambiar su uso". "Siempre hemos trabajado en el peor escenario y eso ya está hecho", ha sentenciado al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa online que ha ofrecido para dar cuenta de las novedades sobre la crisis sanitaria.

Salaya, que ha manifestado que recibe un centenar de llamadas diarias en relación a la situación actual, ha señalado que, en estos momentos, hay que atender a los expertos y seguir las pautas que marcan los epidemiólogos para encontrar la "mejor salida posible a esta crisis", algo para lo que "todos" debemos hacer el "máximo esfuerzo".

En este sentido, ha dicho que tanto los trabajadores como los empresarios deberán arrimar el hombro para salir de la crisis y se ha apuntado a la tesis del presidente de Portugal, que ha pedido a la banca que aporte su grano de arena para salir de esta crisis.