Coronavirus.- Consum ofereix suport psicològic i emocional a la seua plantilla amb un telèfon gratuït i confidencial

20M EP

Consum ha engegat aquest dilluns un servici telefònic de suport psicològic i emocional per a la plantilla, de caràcter anònim i confidencial, per a proporcionar ajuda i assessorament als seus més de 16.000 treballadors, oferint pautes i recomanacions per a afrontar l'estat d'alarma pel coronavirus.