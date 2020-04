Bonificar las cuotas a los autónomos costaría 117,2 millones al mes en la Comunitat, según el IVIE

Esta crisis afecta más de 350.000 valencianos que trabajan por cuenta propia, por lo que las consecuencias pueden ser "especialmente graves" al concentrarse en sectores "altamente golpeados", tener mayor vulnerabilidad financiera y contar con menos coberturas, advierten los profesores Robert Meneu y Enrique Devesa.

Según sus simulaciones, cada mes de paralización de la economía supondría una caída de la afiliación de autónomos anual de entre un 5,1% y un 6,7%, teniendo en cuanta un escenario base y uno adverso, respectivamente.

La caída del empleo de los autónomos se elevaría al 61,1% en el escenario base (214.407) y al 80,8% en el adverso (283.831), si se produjeran reducciones de la actividad y su impacto sobre el empleo fuera proporcional a las mismas durante todo un año, algo "altamente improbable".

Aunque la bajada de la actividad no tiene por qué suponer una caída de la afiliación, el IVIE advierte que el paso a la situación de cese de actividad puede ser "inevitable" en algunos casos, incluso a corto plazo. En otros puede suponer despidos entre los trabajadores a cargo del autónomo.

La incidencia dependerá de la duración de la crisis, dado que "es altamente probable que se extienda como mínimo a lo largo de dos meses", así como de la actividad de cada subsector y de la capacidad de resistencia financiera de cada autónomo. Por ejemplo, llegaría a suponer el 15,3% de la afiliación si se prolongara un trimestre en el escenario base y del 20,1% en el adverso.

Estos porcentajes de caída de la afiliación son superiores a los estimados para la economía valenciana en general, ya que la bajada de afiliación en el régimen general sería del 4% en el escenario base y del 5,4% en el adverso por mes.

Por sectores, las actividades más "golpeadas" por la crisis tienden a ser aquellas en las que la presencia de trabajo autónomo es más importante en términos relativos. El IVIE recomienda así adoptar medidas para evitar la desaparición de estos trabajadores y un empeoramiento de las condiciones de vida de sus familias.

ALTERNATIVAS DE BONIFICACIÓN

Sobre el decreto del Gobierno que paralizó todo trabajo no esencial, el estudio destaca que hay autónomos que no pueden beneficiarse de la prestación del cese de actividad si la caída no llega al 75%, por lo que propone tres alternativas para modularlo.

La primera es bonificar solo hasta la base mínima (944,4 euros en 2020 o inferior en ciertas actividades de venta a domicilio); es decir, no se bonifica la parte de la cuota que supera esa cifra de los trabajadores que cotizan por encima. El coste mensual de la bonificación se elevaría a 97,8 millones en este caso.

En la segunda alternativa, la bonificación sería proporcional a la caída de actividad de cada sector; esto es, el 10% si la caída de actividad es del 10% o un 50% si es el del 50%. El coste sería de 51,6 millones en el escenario base y de 67,8 en el adverso.

Y en la tercera, la bonificación solo beneficiaría a los autónomos cuya caída de actividad supera el 75%, siguiendo el criterio del decreto del Gobierno. El coste de la medida sería de 41,8 millones en el escenario base y de 62,2 en el adverso.

A estas cantidades hipotéticas habría que sumar el coste adicional de las medidas de política económica "más ambiciosas" para ayudar a este colectivo. "Si se prolongara esta situación en el tiempo, los montantes de las ayudas serían de cientos de millones de euros", pronostica el IVIE, a la espera de conocer los detalles de las ayudas para autónomos que repartirá la Generalitat: de 750 a 1.500 euros individuales en función de la afección.