Coronavirus.- Compromís proposa un front comú per a reclamar al Govern central més recursos contra la crisi

"No és el moment de les retallades que proposa la dreta, sinó de deixar clar que les persones han de ser la prioritat absoluta en aquesta crisi", ha reivindicat en un comunicat el seu síndic en Les Corts, Fran Ferri.

Sota aquest prisma, la coalició planteja cinc eixos com a base de les reivindicacions entre ells la suspensió de l'aplicació dels límits de dèficit de les comunitats autònomes per a invertir en sanitat i en mesures socials i econòmiques per a mitigar l'impacte del Covid-19.

També demana la creació d'un fons d'emergència amb transferències directes i addicionals a la Generalitat per a Sanitat, la suspensió del pagament dels interessos del deute generat pel FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica) i la transferència immediata dels 283 milions de la liquidació de l'IVA del 2017.

Finalment, exigeix al Govern PSOE-Unides Podem que permeta als ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per a fer front a aquesta crisi i injectar diners en l'economia productiva.

Amb aquestes receptes, Compromís insta el Govern al fet que siga "coherent" i aplique a Espanya les mesures que reclama a Europa: més recursos per a enfortir serveis públics, ajudar les víctimes de la crisi i dinamitzar l'economia productiva en clau de sostenibilitat. "La gestió de la Generalitat està demostrant molta ambició i valentia, però necessitem més recursos per a la previsible crisi econòmica que ens acompanyarà un temps", ha defès el seu portaveu.

Per contra, Ferri ha lamentat que "alguns grups de la dreta valenciana, com Ciutadans, proposen retallades de 3.000 milions d'euros al pressupost de la Generalitat; pareix que vullguen aplicar les mateixes receptes que en la crisi del 2010". "Tenim clar que no podem caure en els mateixos errors: si en aquella crisi la prioritat absoluta va ser rescatar els bancs, en aquesta la prioritat han de ser les persones i el seu benestar. I, per a aconseguir-ho, les comunitats autònomes són un instrument clau", ha reivindicat.

I ha reblat: "Mentre seguim reclamant un finançament just, més necessari que mai, plantegem un front comú per a establir una agenda amb mesures immediates que ens permeten seguir liderant des de la Generalitat una eixida justa i equitativa en aquesta crisi".