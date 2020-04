El Valle del Juguete de Alicante pone su capacidad productiva contra la pandemia

La Asociación de Empresas de la Foia de Castalla (IBIAE) y Actiu han explicado, en un comunicado de este lunes, que empresas de diferentes sectores han adaptado sus plantas de producción para fabricar equipos de protección individual, mascarillas para respiradores, mamparas separadoras para hospitales, supermercados o farmacias, envases de medicamentos, cuñas, cortinas, contenedores de residuos "de uso sanitario y que siguen dando soporte a la industria alimentaria, para que sus productos lleguen al supermercado debidamente envasados".

El denominado Valle del Juguete está situado en la Foia de Castalla integrada por los municipios de Ibi, Onil, Castalla y Tibi, en la comarca de l'Alcoià, suman algo más de 43.000 habitantes, en apenas 8 kilómetros, y acoge a más de 1.000 empresas -una por cada 43 habitantes- "de todos los tamaños, que fabrican de todo y que venden sus productos en todo el mundo".

El director de IBIAE, Héctor Torrente, ha explicado que esas empresas "cubren todo el ciclo industrial, desde el diseño y la fabricación al embalaje y la distribución, lo que nos está permitiendo ofrecer una respuesta inmediata".

En ese sentido, han comentado que hacer una pantalla protectora es algo "tan sencillo como fabricar los moldes y producir 150.000 unidades en tres días".

"Tenemos la capacidad y la flexibilidad que permiten a empresas como Actiu, que diseña y produce mobiliario de vanguardia para espacios de trabajo, empezar a fabricar, de un día para otro batas de protección y mamparas protectoras autoportantes para los empleados de farmacias y supermercados", ha proseguido Torrente.

TAMBIÉN JUGUETES

Asimismo, han agregado que el Valle, que fue uno de los grandes productores de juguetes del mundo, sigue fabricando juguetes pero "ya no es su actividad principal".

"Nos hemos ido reinventado y casi siempre desde el juguete", ha continuado el director de IBIAE. En ese sentido, han indicado que el plástico sigue presente en "muchas empresas" pero para otros usos.

Así, han aseverado que "aquí se inventó la fontanería del plástico", pero también se hacen los soportes de plástico rojo para los velones de cera, persianas, blísteres y todo tipo de envases de plástico para productos sanitarios, cosmética, helados o chucherías.

También hay empresas que fabricaban tubos metálicos para triciclos y que hoy fabrican tubos de escape para las principales marcas de automóviles o que empezaron fabricando muebles para la televisión y hoy diseñan y amueblan oficinas y aeropuertos en todo el mundo.

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Un denominador común de estas empresas es su apuesta por la fabricación local y por la zona. "Ante esta gran incertidumbre, tenemos que pensar ya sobre cómo queremos que sea el dia uno del postcoronavirus. Es evidente que la situación actual de desabastecimiento de productos sanitarios como mascarillas, respiradores ha puesto de manifiesto que, ante situaciones como la que estamos viviendo, nuestro país debe tener mayor tejido industrial y solidez", ha manifestado Soledat Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu.

"La creación de un tejido industrial propio nos puede aportar más agilidad, autonomía, diferenciación y valor. Después del Covid si volvemos a la normalidad como la conocíamos, no habremos aprendido nada. Debemos valorar más nuestra gente, empresas, sanidad, educación, cultura, gastronomía, nuestros valores", ha opinado.

"Desde Actiu, sabemos que hay que arrimar el hombro en estos momentos para aportar nuestro granito de arena a través de nuestros recursos, innovación, personas, economía, para resolver esta situación lo antes posible", ha concluido Berbegal.

ACERCA DE IBIAE

IBIAE es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses comunes empresariales de Ibi y su comarca en Alicante, formada por más de 970 empresas y una población activa de 10.200 personas.

El objeto de IBIAE es tutelar, gestionar y representar a cualquier nivel, los intereses empresariales comunes y facilitar la promoción comercial, industrial, social y cultural de la comarca de la Foia de Castalla.

ACERCA DE ACTIU

Fundada en 1968 por Vicente Berbegal en Castalla (Alicnate), Actiu es la compañía española líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo, hospitality. Con una clara apuesta por el I+D, calidad, innovación, diseño y la fabricación en España de todos sus productos, impulsa el concepto Cool Working orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación cultural en las empresas, de forma sostenible, saludable y flexibles, bajo el objetivo de mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados.

En 2008, Actiu inauguró en Castalla un Parque Tecnológico que ocupa una superficie de 191.400 m2 y que materializa esta filosofía, totalmente sostenible y eficiente. Unas instalaciones cuya sede es la primera de España, la segunda de Europa y de las cinco primeras del mundo en obtener la certificación Well Platinum V2. Asimismo, Actiu tiene la certificación Leed Platinum por la sostenibilidad de sus instalaciones, consiguiendo ser la primera empresa industrial del mundo en conseguir ambos reconocimientos.

Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Nacional de Diseño, el European Business Awards, al fundador, y múltiples premios de diseño a sus productos, como los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon entre otros.