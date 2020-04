La sobrina de Ana Duato carga contra ella y asegura que cometió delitos: "Por eso han hecho tantas obras benéficas"

Sarah Duato ha saltado a los medios para cargar contra su tía, la actriz Ana Duato después de que esta haya sido acusada formalmente de un supuesto fraude fiscal entre los años 2009 y 2015.

La sobrina, que no dudó en reafirmar la culpabilidad de la intérprete de Cuéntame cómo pasó y dijo que, en su opinión, son ciertos los delitos de los que le acusan.

"Me ha mentido desde hace tanto tiempo. A mí me dijo que era mentira cuando salió lo de la sentencia y, según por lo que sé, estaban al tanto de todo. Por eso han hecho tantas obras benéficas", aseguró la joven en Socialité.

Eso sí, le parecen excesivas peticiones de penas de cárcel -Hacienda ha pedido 32 años para ella y 27 para Imanol Arias-. "Me parece excesivo que se le pida esa cantidad. Se le tiene que afrontar y pagar las consecuencias de los actos, pero me parece excesivo comparándolo con otras sentencias", dijo.

"Me he dado cuenta de que en la familia Duato, si no eres alguien, no te consideran una Duato"

Además, cargó contra su familia por dejarla de lado. "Me he dado cuenta de que en la familia Duato, si no eres alguien, no te consideran una Duato. Me ha decepcionado mucho por temas de interés, de falsedad, decepción por temas personales míos, la doble cara por ser premiada cuando en verdad no es la persona que dice ser", desveló la joven.

Sobre si reaccionará la intérprete a sus palabras, alegó: "Mi tía no va a reaccionar bien porque no evade estos temas. Se enfadará, pero yo no lo iba a callar más". En ese sentido, dijo, "llevo días pensando en si hacer esto o no. Mi familia sabe que llevo tiempo queriendo cortar lazos con ellos. Les quiero mucho, pero no comparto sus valores".