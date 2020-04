Coronavirus.- Naix Help4startups, una web gratuïta on emprenedors i inversors ajuden empreses amb dificultats

Emprenedors i inversors com Aquilino Peña, Iñaki Arrola, Inmaculada Martínez, Javier Megias o David Bonilla col·laboraran de forma altruista en la iniciativa, oferint la seua experiència al servici de les 'start-ups' en dificultats de qualsevol punt d'Espanya, avança l'entitat en un comunicat.

Com afectarà la crisi la meua 'start-up'? Qual és la millor estratègia per a afrontar aquesta situació? Què els puc plantejar als meus inversors? Poden les 'start-ups' acollir-se a les mesures del govern? Aquests i altres dubtes en els àmbits de finances, legal, estratègia, finançament, màrqueting, negoci, producte, recursos humans, tecnologia o vendes seran tractades pels mentors del programa .

'Help4startups' va sorgir davant els missatges d'emprenedors que van sortejar l'anterior crisi amb èxit i que es posaven a la disposició d'Startup València per a ajudar a uns altres en aquests moments difícils per a tots. "Posem tot el nostre equip a la disposició del projecte per a connectar el major nombre de mentors i fomentar l'ecosistema emprenedor com un sector clau per a eixir com més prompte millor de la crisi", afirma l'emprenedor valencià Juan Luis Hortelano, president de l'organització sense ànim de lucre.

Iñaki Arrola, fundador l'any 2009 del portal 'coches.com', és un dels mentors que s'incorpora a la iniciativa. "Vull tractar d'ajudar a uns altres i que no cometen alguns dels errors que jo vaig cometre", assevera. També participarà com a assessor Aquilino Peña, de Kibo Ventures, amb la intenció d'"estar al costat dels emprenedors en aquests moments difícils en els quals segur que sorgiran oportunitats".

SABADELL, LANZADERA I GOHUB

Al programa s'han sumat de moment els 'partners' d'Startup València (Jeff, GoHub, BStartup Banc Sabadell i Dekalabs), així com directius d'acceleradores i incubadores de l'ecosistema espanyol com Lanzadera, Seedrocket, GoHub, Demium, Insomnia, KM Zero, Plug and Play, Socialnest, Zubi Labs i No Spoon Lab.

'Help4startups.org' està obert a rebre nous mentors i en el seu llançament compta amb més de 50 referents en els seus àmbits de coneixement, com David Bolufer, Inmaculada Martínez, Javier Megias, Mike Arias, Didac Lee, Alex Bryszkowski, Marek Fodor, Evaristo Babé, Aquilino Peña, Iñaki Arrola, Mariano Amartino, Pedro Serrahima, Jaime Mesa, Patricia Pastor, Gabriel Aldamiz-Echevarría, Ricardo Galli, Joshua Novick, José Luis Antúnez, David Bonilla, Ángel Buigues, Miguel Caballero, Eloi Gómez, Luis Gosálbez, Jaime Guillot, Juan Luis Hortelano, Antonio Huerta, Javier Jiménez, Diego Mariño, Raúl Martín, Paloma Mas, Raúl Mir, Jordi Miró, Eduardo Nebot, David Ortega, Enrique Penichet, Juan Manuel Pérez, Carles Pons, Guillermo Ruiz, Judith Saladrigas, Ana Carrau, Javi Consuegra, Jaime Esteban, Fran Estevan, Javier Ferrer, Héctor Badal, Guillermo García, Chaume Sánchez, Jon Fatelevich, Antonio González Asturiano, Javier Echaleku, Sergio Baixauli, Luz Adell, Bartolomé Salas, Pablo Ventura, Rubén Colomer, Fernando Marzal i Nacho Mas.

Startup València és una associació d'emprenedors amb més de 150 socis, oberta a tots els integrants de l'ecosistema innovador i tecnològic de la Comunitat Valenciana.