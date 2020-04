Alertan de que el decreto del Gobierno deja "hueco" a no pagar alquiler 6 meses sin consecuencias por el coronavirus

LaAgencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha alertado de que el real decreto aprobado el 31 de marzo que incluye ayudas al alquiler deja un "hueco legal muy peligroso" en el que los arrendatarios pueden dejar de pagar la renta durante seis meses sin consecuencias por la pandemia del coronavirus, mientras que "el propietario se hunde económicamente con las manos atadas".

En un comunicado, el presidente de ANA, José Ramón Zurdo, ha puesto de relieve que el real decreto regula la suspensión de los desahucios, "pero no contempla qué sucede si durante ese período se producen impagos y cómo ayudar a los propietarios de esas viviendas".

Según ha explicado, el inquilino puede decidir no pagar la renta durante seis meses sin comunicarse con el propietario ni sin pedir la ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que, según denuncia ANA, este se encontrará en un "limbo legal" donde no le puede pasar "absolutamente nada, mientras que el propietario tampoco podrá hacer nada, porque en el Real Decreto no se ha contemplado ningún canal directo de ayudas para ellos".

Por ello, ha pedido al Gobierno "con urgencia" que subsane esta situación en el Real Decreto y abra una vía para que los propietarios puedan cobrar de forma inmediata cuando se produzcan impagos.

Así, cree que esto debería hacerse "tanto si se han paralizado desahucios y el propietario ha dejado de percibir la renta, como en los posibles impagos que se puedan producir durante el aplazamiento de seis meses".