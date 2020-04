Menys contagis i víctimes a la Comunitat: 150 nous casos i 24 morts en les últimes 24 hores

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores 150 nous positius per coronavirus i 24 morts, la qual cosa suposa una reducció respecte als últims dies, mentre que les altes segueixen augmentant, amb 118 persones curades en l'última jornada.

En total, s'han registrat 7.334 positius a la Comunitat Valenciana (d'ells 1.188 són sanitaris) i han mort 637 persones (166 d'elles usuaris de residències), segons ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus.

Si el dissabte s'informava de 277 nous contagis i el diumenge de 283, aquest dilluns la xifra ha baixat de les dos centenes, fins als 150 nous casos: 17 a Castelló, 46 a Alacant i 87 a València.

Pel que fa a la distribució provincial dels més de 7.300 casos en total des de l'inici de la pandèmia, Castelló ha aglutinat 869, Alacant 2.673 i València 3.788. Hi ha quatre casos no assignats a cap de les tres províncies.

Respecte als ingressos, Barceló ha detallat que hi ha 1.909 pacients hospitalitzats, la qual cosa suposa huit persones més que un dia abans: hi ha 229 a Castelló (44 en la UCI), 639 a Alacant (141 en la UCI) i 1.041 a València (199 en la UCI). Aquestes dades suposen que hi ha 384 persones en les UCI valencianes, tres més que el dia anterior.

Han mort fins a hui 637 persones (70 a Castelló, 269 a Alacant i 298 a València) i s'han donat 930 altes en total (85 a Castelló, 284 a Alacant i 561 a València).

Un total de 21.507 proves han donat negatives i s'han inscrit a les borses voluntàries 2.262 professionals sanitaris.

Quant a la situació de les residències, s'han detectat casos positius en 98 d'elles: 12 a Castelló, 26 a Alacant i 60 a València. Han donat positiu 791 residents i 206 treballadors.