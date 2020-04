Coronavirus.- La Generalitat amplia a 10 dies el termini màxim per a resoldre i notificar els ERTO

Així consta en una resolució publicada aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la qual es justifica l'ampliació d'eixe termini des dels cinc dies als deu en l'entrada d'"un gran nombre" d'expedients relacionats amb la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, "nombre que no ha cessat d'augmentar fins als més de 30.000 que hi ha actualment".

L'administració valenciana explica que els mitjans personals i materials dels quals disposava l'autoritat laboral no eren suficients per a garantir el compliment dels terminis administratius de resolució i notificació dels citats expedients i per açò es va proposar al secretari autonòmic d'Ocupació l'habilitació de més mitjans personals i materials per a complir amb el despatx adequat i en termini.

No obstant açò, malgrat la cessió de funcionaris provinents de Labora "la realitat és que aquests mitjans no han sigut suficients per a atendre l'ingent nombre de sol·licituds formulades com a conseqüència també, de les dificultats tècniques que s'han trobat en l'accés a la documentació i aplicacions informàtiques necessàries per part d'aquest personal pertanyent a un altre departament alié al de l'autoritat laboral".

"A dia de hui no és possible garantir el compliment del termini de cinc dies des de la presentació de les sol·licituds per a emetre i notificar les oportunes resolucions, tal com disposa el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19", assegura la resolució.

Així, recorda que legalment està habilitat per a acordar de manera motivada l'ampliació d'aquest termini "quan s'hagen esgotat els mitjans personals i materials disponibles" i per açò resol ampliar-ho per als ERTO relacionats amb la declaració de l'estat d'alarma que han tingut entrada en l'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana, sempre que el termini inicial per a resoldre no es trobara ja vençut en la data de publicació d'aquest acord.

La Comunitat Valenciana ha acumulat un total de 51.399 Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO), que afecten 277.793 treballadors durant la crisi del coronavirus, segons les últimes dades de la Conselleria d'Economia Sostenible.