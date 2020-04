Tu horóscopo diario: lunes 6 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 6 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te irá mejor si le haces frente a la pereza y te dedicas a planear una rutina de ejercicio que te hará estar mucho más saludable. Es hora de ponerse en marcha y si ya lo haces, de mejorar alguna parte de él. Sonríe y mira todo con el vaso medio lleno.

Tauro

No pienses en negativo lo que te queda por hacer hoy ya que dentro de poco vas a sentir una liberación en tus obligaciones. Ponte las pilas y procura acabar todo cuanto antes para descansar en calma. La positividad es fundamental para tu bienestar.

Géminis

Hay algo que no te esperas y que hoy va a suceder relacionado con una persona del trabajo. Intenta eludir cualquier responsabilidad que no sea tuya, ya que de lo contrario alguien puede mostrarse injusto contigo y puedes llevarte un disgusto.

Cáncer

Tu talante más amable sale hoy a relucir con fuerza y eso te hace abrirte al diálogo y a la negociación en cualquier aspecto de la vida. Busca todas las ventajas de la situación, que te va a favorecer. Sólo tienes que observar, escuchar y tener empatía.

Leo

Hoy se pueden zanjar bien algunos asuntos importantes que tienes entre manos si confías en ti mismo y sacas a relucir tu mejor yo. Es hora de darlo todo en temas de negocios incluso si el entorno es algo negativo. Una de tus armas será la agilidad mental.

Virgo

Observa las actitudes y los signos que te va a transmitir una persona sin palabras. Descubrirás pronto lo que te quiere decir y entonces te darás cuenta de que esas señales tienes que ver con el amor. A partir de ahí, se abre un nuevo escenario en tu vida.

Libra

Procura no agobiar demasiado en ningún sentido a la familia en especial a los hijos, para que todo fluya correctamente. Conseguirás buena sintonía si dejas que haya libertad de movimientos y de pareceres. Debes reflexionar y darte cuenta de que cada uno tiene sus opiniones.

Escorpio

No tomes aún ninguna decisión sobre un tema de casas o de herencias. Deberás dejar que pase un tiempo antes de iniciar una batalla legal o al menos un proceso que puede ser bastante costoso en todos los sentidos. Date una tregua, será muy beneficiosa.

Sagitario

Echarás cuentas y observarás que no te conviene gastar demasiado porque ha habido una bajada de ingresos por circunstancias que no son tu culpa. Eso es cierto, así que no te culpes, pero ten cautela y actúa con mucha precaución.

Capricornio

Tendrás que llegar a un pacto si tienes un negocio y ya no quieres seguir en él por cualquier causa y más si es por un tema económico. Aunque lo tengas claro, la solución tardará en llegar. Tendrás que exponerlo claramente a alguien negativo.

Acuario

Si te imponen una carga de trabajo extra porque saben que puedes con ella, debes poner ciertos frenos. Dilo alto y claro, aunque con amabilidad y ten cuidado con las responsabilidades que te adjudicas. Puede que luego te arrepientas de haberlo aceptado.

Piscis

Puede que haya alguna diferencia de opiniones o de criterio sobre un viaje con la pareja y eso creará tensiones que debes manejar con cierta inteligencia. Si cedes y dejas que él o ella se salgan con la suya, hazlo de buen grado y después relájate.