Feijóo reclama a Sánchez fondos "retirados" a las CCAA "para financiar decisiones en Consejos de Ministros"

Según ha explicado Feijóo en la rueda de prensa tras la videoconferencia con Sánchez, algunos presidentes autonómicos han estimado que el Estado retira "el doble de lo que da" a las comunidades. "Pues, lamentablemente, en el caso de Galicia, se retira mucho más del doble de lo que se nos da", ha apuntado.

En concreto, el mandatario gallego se ha referido a la decisión "que no ha sido consensuada" de retirar fondos destinados al empleo que, en el caso de Galicia, ascienden a 100 millones. "Se nos dijo que se nos va a dar 35 millones de euros, de momento aún no recibimos nada", ha apostillado.

"No parece razonable tomar decisiones un Gobierno y que las pague otro Gobierno, eso no son los principios de lealtad que debe presidir una situacion de pandemia como esta", ha añadido Feijóo, quien ha asegurado que esta es la postura de "la mayoría": "No podemos entenderlo ni podemos aceptarlo".

"MUCHÍSIMOS ESFUERZOS"

Y es que, tras la eliminación de estas partidas, las comunidades "no van a poder trabajar posteriormente", ya que hacen "muchísimos esfuerzos" en el incremento gasto sanitario, en inversión social y en políticas de liquidez y ayudas a autónomos y pymes.

Además de estos 100 millones, Feijóo ha puesto el foco en "algunos borradores que se comentan" que podrían "aminorar" el presupuesto de las comunidades para sus planes de vivienda, que "en la mayoría de los casos" está ya "comprometido". "Espero que no sigamos por ese camino", ha avisado.

Sin embargo, el presidente de la Xunta ha querido dar "un voto de confianza" y ha apelado a "seguir trabajando en los ámbitos de la lealtad" entre administraciones en este contexto de crisis del COVID-19.

También en materia económica, Feijóo ha demandado a Sánchez "que se agilice" tanto el cobro de los expedientes reguladores de empleo(ERTE), que se han disparado como consecuencia del coronavirus, como las "devoluciones del IVA" del ejercicio anterior y de los meses de enero y febrero. "Sería una inyección de 400 millones de euros para las empresas y ciudadanos gallegos", ha estimado.

PROLONGACIÓN DE LA ALARMA

Con la vista puesta en la recuperación de la actividad económica tras el fin del confinamiento, el líder gallego ha preguntado al presidente del Gobierno si la prolongación del estado de alarma desde el día 12 implicará "que se reanuden las actividades económicas" no esenciales suspendidas hace casi una semana.

"Me ha confirmado que el Decreto que se aprobó el 29 de marzo por la noche y que disminuyó la actividad económica permitida caduca el mismo domingo 9 de abril y que, por consiguiente, volveríamos a la situación económica e industrial que teníamos en el Decreto inicial del 14 de marzo", ha constatado.

Así, Feijóo ha apostado por que sectores como la automoción y la construcción, este otros, "puedan volver escalonadamente al trabajo", pero cumpliendo "todas las normas de seguridad" y de distancia social que permitan "preservar" la salud de sus operarios.

"Es muy importante que hagamos un equilibrio entre la protección de la salud de las personas más vulnerables y el inicio pautado, seguro y estable de la actividad económica", ha expresado Feijóo.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha planteado a Sánchez hacer estudios epidemiológicos en gente sana para evaluar cómo "volver a iniciar la economía". Consistiría, según sus palabras, en tomar una muestra "de 1.000, 1.200, 1.500 personas con estructuras de edad distintas, con lugares de población y residencia distintas".

Estos estudios servirían para "ir viendo cómo está la situación epidemiológica en cada comunidad autónoma". "Galicia quiere hacerlo, le gustaría hacerlo de forma sistemática y homogénea con el resto de comunidades y mediante ponderaciones uniformes para todo el territorio validadas por el Ministerio", ha sostenido.