Illa asegura que no se exigirá el uso de mascarillas si todos los ciudadanos no tienen acceso a ellas

20M EP

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso. "El Gobierno no va a exigir algo que no se pueda cumplir. Cuando haya una recomendación o exigencia contará con que haya capacidad", ha apuntado en rueda de prensa.