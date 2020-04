Por qué todos deberíamos utilizar mascarilla: el vídeo viral que te quiere convencer en tres minutos

El uso de mascarillas podría ser el elemento vital que marcase la diferencia en la lucha contra el coronavirus. Así lo defienden desde República Checa, uno de los países en los que han conseguido frenar su propagación, según ha informado el diario Las Provincias.

En las imágenes explican por qué la pandemia está creciendo tan rápidamente en muchas regiones, como España, y por qué allí han conseguido detenerlo. Además de las medidas habituales de distanciamiento social, confinamiento e higiene, se ha generalizado el uso de la mascarilla.

Aunque las mascarillas no evitan que podamos contagiarnos de coronavirus, ya que las gotas son tan pequeñas que las traspasan, si que evitan que una persona infectada lo propague, por lo que utilizando la mascarilla se detiene la transmisión de manera eficaz.

Este viernes, Fernando Simón ha asegurado que "tenemos que aprender de sociedades como la japonesa", un país en el que el uso de este producto está muy implantado. Una afirmación corroborada después pues el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha anunciado que desde el Ministerio ya se ha planteado la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarilla.

La dinámica en torno a su utilización ha cambiado ya en las últimas semanas. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llevado mascarillas en los últimos actos públicos a los que han acudido, mostrando la nueva táctica de cara a combatir el Covid-19.

Sin embargo, este cambio de estrategia no se ha hecho oficial, lo que podría producirse en las últimas semanas. Desde la web de la institución aún se aconseja que la mascarilla se emplee únicamente cuando se tienen síntomas como tos, fiebre o falta de aire, o es un caso confirmado de coronavirus.

El Ministerio pide en este documento del 27 de marzo "un uso responsable y adecuado de las mascarillas" para que no se produzca un desabastecimiento de este producto y "para que quienes sí las necesitas puedan utilizarlas".

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomendación a seguir es la misma: "Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche. Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos".

Por otro lado, George Gao, director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, aseguró en una entrevista en Science que "el gran error en Estados Unidos y Europa es que las personas no usan mascarillas".

Y destacó también su importancia debido a las personas asintomáticas o presintomáticas, periodos en los que el contagio es más fuerte: "Si usan mascarillas, pueden evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros".

"Si los dos llevamos mascarilla, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí", demandan en el vídeo que se ha hecho viral en la República Checa, en el que también informan de que este producto de protección sirve fundamentalmente para evitar la transmisión del virus de una persona infectada a una sana.

Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, se ha mostrado a favor de esta medida de protección y prevención, aunque con matices: "En un mundo ideal, todos deberíamos llevar mascarillas. Pero no estamos en un mundo ideal. No hay mascarillas suficientes, no son infinitas, y mientras esto no cambie, su uso debería estar enfocado a pacientes infectados y a profesionales sanitarios".

El desabastecimiento de mascarillas en las farmacias ha mostrado la mejor y la peor cara de las personas en esta crisis sanitaria. Por un lado, son muchos los ciudadanos que han comenzado a confeccionar mascarillas caseras y a compartirlas para proteger también a los demás. Sin embargo, por otro, también son muchos los que se han aprovechado de la pandemia para obtener beneficios.

Esto ha llevado al Consejo General de Colegios Farmacéuticos a pedir al Ministerio de Sanidad que fije en origen el precio del material de protección frente al Covid-19 para evitar la especulación y el incremento "abusivo e injustificado" de los costes que se ha producido en las últimas semanas.

La falta de mascarillas las ha convertido en un producto de lujo, casi de contrabando: "A mí me avisaron por la noche de que en la farmacia 24 horas del barrio había llegado un paquete con mascarillas. Salí de casa, atravesé un descampado por si me cruzaba con la Policía, y compré ocho unidades de muy mala calidad a 2,90, cuando su precio antes era de 0,30 céntimos, y sólo se vendían en paquetes", ha desvelado una persona que prefiere preservar su identidad.

La cifra de fallecidos por coronavirus en España ha alcanzado ya los 11.744, más de 64.000 en todo el mundo, y más de 124.000 casos confirmados, más de un millón en todo el mundo.