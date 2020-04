Ana Rosa Quintana responde a Yolanda Díaz: "A muchos periodistas les han hecho un ERTE, entienden lo que es"

Ana Rosa Quintana ha criticado este viernes las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras ser preguntada si el Gobierno trabaja con la estimación de seis millones de parados si las empresas que apliquen un ERTE no consiguen superar la crisis.

La política se mostró muy sorprendida ante la pregunta y explicó que un "ERTE no destruye empleo". Díaz aseguró que que había "un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE" y desmintió estas cifras afirmando que "no hay ningún rigor" en ellas. "Observo que no comprenden la dinámica de los ERTE del Gobierno", les dijo a los periodistas.

Ante estas afirmaciones, la periodista se ha mostrado irónica en su programa: "Es un gran descubrimiento", ha dicho, dejando claro que esta medida "ya existía antes en nuestro país. "Dudo que en Europa se hayan descubierto gracias a aplicarlos en España", ha zanjado Quintana al inicio del espacio televisivo.

La presentadora, además, le ha recordado a la ministra que "a muchos periodistas se les ha hecho un ERTE, así que creo que sí han entendido bien lo que es", y ha bromeado con la explicación de la política afirmando que seguramente hasta los niños lo hubieran entendido.