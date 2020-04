La emotiva despedida al capitán de un portaaviones destituido en EE UU por criticar la gestión del coronavirus

Bret Crozier era, hasta hace unos días, el capitán de uno de los portaaviones más importantes de la Marina de Estados Unidos, pero fue relevado por el Gobierno. El motivo, su denuncia sobre la gestión del coronavirus en su barco, el USS Roosevelt. Pero pese a ello, sus marineros lo despidieron con honor.

"No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando para cuidar a nuestro activo de más confianza, nuestros marineros", dijo Crozier en un texto enviado a la Flota del Pacífico de la Armada estadounidense y filtrado en los medios.

En su nota, Crozier había advertido de que necesitaban una acción decisiva para salvar las vidas de la tripulación.

Hace una semana, el Pentágono confirmó que tres tripulantes del portaviones habían dado positivo en las pruebas de coronavirus; un número que aumentó hasta 25 dos días después; y desde entonces no ha hecho más que multiplicarse.

En la nota, Crozier había subrayado que la evacuación era "un riesgo necesario": "Permitirá al portaaviones y a la rama aérea volver a ponerse en marcha lo más pronto posible, al tiempo que se garantiza la seguridad de los marineros".

Las críticas de Crozier le valieron el puesto, en teoría por filtrar el contenido de su carta a la prensa y "crear pánico".

Cuando Crozier abandonó el buque, la tripulación se concentró en cubierta para corear su nombre a modo de despedida.

Lo curioso es que tras la salida de Crozier, finalmente se han adoptado las medidas que él mismo exigía.

El Gobierno ha evacuado ya a 1.000 militares del buque portaaviones, con unas 4.000 personas a bordo, donde se ha detectado casi un centenar de casos de coronavirus, confirmói el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday.

"En el último día hemos sacado a 1.000 y va a aumentar a 2.700 hacia el viernes, y estamos haciendo test de forma extensiva", dijo Gilday en una rueda de prensa en la Casa Blanca del grupo de trabajo para el coronavirus, en la que participó el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Mark Esper, entre otros.