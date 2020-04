Nuevas prórrogas del estado de alarma: ¿qué se podrá hacer y qué no en mayo?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado la prórroga del estado de alarma sanitaria durante 15 días más, es decir, hasta el próximo 25 de abril, ya que la prórroga vigente ahora mismo está en vigor hasta el día 9, después de la autorización obtenida por el Congreso de los Diputados el pasado 29 de marzo.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo, además de para comunicar esta decisión, sirvió para advertir a la población de que esta no será la única prórroga que solicitará a la Cámara Baja: después vendrán más, aunque parece que con menos restricciones. Así lo detalló Sánchez, que explicó que ya hay un comité de expertos trabajando en un plan para la "desescalada", que en todo caso será gradual.

Aunque el líder del Ejecutivo no precisó mucho en este sentido y fió el diseño de nuevos escenarios a las necesidades que marque la evolución de la pandemia de coronavirus en España, estas son algunas de las características que podría tener el estado de alarma el próximo mes de mayo y algunas de las cuestiones que se plantean tras la última comparecencia pública de Sánchez.

Para empezar, ¿aprobará el Congreso la nueva prórroga?

Parece que el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos no tendrá ningún problema en obtener la autorización de la Cámara Baja después de que el Partido Popular y Ciudadanos hayan anunciado que respaldarán el Gobierno. No está claro el sentido del voto de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ni siquiera cogió el teléfono este sábado a Pedro Sánchez.

He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

En el debate de autorización de la prórroga vigente, ningún grupo votó en contra y solo se abstuvieron las formaciones independentistas.

El próximo pleno del Congreso para debatir una nueva extensión del estado de alarma comenzará a las 9:00 horas del 9 de abril, Jueves Santo.

¿Cuántas prórrogas más se aprobarán?

Sánchez no precisó hasta cuándo durará la situación de excepcionalidad, pero sí que advirtió de que después del 25 de abril "vendrán más días de estado de alarma". "A finales de abril no habrá acabado todo", incidió el presidente, quien, en cualquier caso, detalló que estos "sucesivos" periodos no se darán las mismas restricciones.

¿Cómo se irá recuperando la vida cotidiana?

Desde hace semanas hay un comité de técnicos 'diseñando' los pasos a dar para recuperar la actividad normal del país, tanto en el plano económico como en el aspecto social, indicó este sábado el jefe del Ejecutivo. "El Gobierno ya trabaja en el medio plazo, en qué hacer en las próximas semanas una vez que se contenga el virus", aseveró.

La "transición hacia la normalidad" se hará, en todo caso, atendiendo a la evolución de la pandemia en España y los criterios que recomienden los expertos. El Gobierno optará por medidas que aseguren que no se desanda ningún paso conseguido con las semanas de confinamiento, remarcó el presidente. "No nos podemos permitir el lujo de dar un paso atrás", subrayó.

Los expertos recomendarán medidas sanitarias y de higiene, iniciativas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías y "medidas para la reconstrucción de la economía tras el bestial impacto", entre otras cuestiones.

¿Seguirán paradas las actividades no esenciales en mayo?

No, de hecho la intención del Gobierno es que la gran industria y otros sectores como la construcción, que se paralizaron el pasado 30 de marzo, vuelvan a retomar su actividad normal el próximo 9 de abril, una vez pasada la Semana Santa y cumplido el periodo de 15 días de duración de la medida.

"Una vez pasado el rubicón de la Semana Santa, el estado de alarma continuará tal como estaba, sin las medidas excepcionales, una vez concluya el plazo para el que se aprobaron", dijo el presidente, que defendió que las medidas de "hibernación" de los trabajos no esenciales fueron "necesarias para contribuir al control de la epidemia según las opiniones de todos los expertos".

El parón de las actividades no esenciales ha sido hasta la fecha la medida económica más dura tomada por el Gobierno durante esta situación excepcional y parece que será la primera en revertirse y que servirá para que la economía se vaya fortaleciendo. Las patronales CEOE y Cepyme apoyaron al Gobierno este sábado, aunque le solicitaron la suspensión del pago del IVA, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social en los sectores y empresas con mayor descenso de actividad.

¿Podrán los españoles recuperar su vida social en mayo?

Por el momento, parece que no. La intención del Gobierno es ir relajando las restricciones en la esfera social, pero no será de golpe. "La subida (del coronavirus) ha sido dura y despiadada" y no será "más suave el descenso", avisó el presidente del Gobierno. "La normalidad no llegará hasta la vacuna", insistió Pedro Sánchez.

Todo indica que en mayo las medidas del confinamiento serán iguales a las establecidas en el primer estado de alarma de mediados de marzo: los ciudadanos tendrán que seguir en sus viviendas el mayor tiempo posible evitando contactos personales, grandes aglomeraciones de personas, desplazamientos innecesarios y extremando las medidas de higiene.

¿Cuándo se podrá salir a pasear o a hacer deporte?

No hay fecha, pero desde luego no parece que vaya a ser antes del 25 de abril. Estas restricciones están en vigor desde el pasado 15 de marzo y de momento nada indica que vayan a relajarse las medidas.

Además, hay indicios que apuntan a que en las próximas semanas el Gobierno decretará la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior de los domicilios, un cambio de criterio que podría obedecer a las últimas recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) u organismos científicos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

¿Se podrá ir a trabajar de forma presencial?

El primer decreto del estado de alarma primaba el teletrabajo en todos aquellos que fuera posible, y parece que en mayo seguirá siendo así, aunque la vuelta a la normalidad de los sectores no esenciales tras la Semana Santa parece que marcará el inicio del retorno de la actividad económica al país. Eso sí, siempre de forma gradual y atendiendo a lo que determinen los asesores expertos del Gobierno.

¿Volverán los estudiantes a clase en mayo?

El presidente del Gobierno no comentó ninguna novedad al respecto en su comparecencia de este sábado. De momento, sigue vigente el cálculo que hizo esta semana el Ministerio de Educación, cuando situó el regreso a las aulas podría producirse prácticamente en junio.

"Tenemos la confianza de poder atender alumnos de manera presencial a final de curso, aunque sean 15 días, para hacer un repaso general", apuntó la ministra Isabel Celaá en una entrevista en Onda Cero.