Bravo cree que el permiso retribuido recuperable implica "discriminación" para personal contratado por la administración

20M EP

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública ha considerado que el permiso retribuido recuperable implica una "discriminación" para personal con contratos laborales con la administración, que tendrán recuperar las horas tras el permiso, frente a funcionarios que de servicios no considerados esenciales que tampoco están trabajando por causas no imputables a ellos, pero a los que no se les podrá pedir realizar las horas no trabajadas después.