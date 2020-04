La Policía Nacional detiene a la pareja de la mujer asesinada en Las Palmas de Gran Canaria

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la pareja convivía con la mujer en el mismo domicilio y constaban dos actuaciones por violencia de género, la última en 2019, si bien la víctima no quería continuar con el procedimiento y no se acordó medida alguna por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no estaban llevando a cabo medidas de seguimiento o protección de este caso.

Los hechos se produjeron sobre las siete de la mañana, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando de que una mujer precisaba asistencia sanitaria en una vivienda situada en la calle Naval, en el barrio de La Isleta, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos necesarios.

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez en la vivienda, el personal del SUC realizó maniobras de reanimación a la mujer sin éxito, confirmando su fallecimiento.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas se ha personado con la comitiva judicial para hacerse cargo de la investigación del homicidio y ante las actuaciones llevadas a cabo se ha determinado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que se trata de un caso de violencia de género.