Sanidade cifra entre el 40% y el 60% las camas hospitalarias vacías y cree que "aún hay margen" en las UCI

En una entrevista concedida este sábado a la Radio Galega y recogida por Europa Press, el conselleiro ha admitido que las previsiones iniciales daban "una mayor incidencia" del COVID-19 en Galicia "a estas alturas", ya que los cálculos se realizaron sin tener en cuenta el aislamiento social. En vista de los últimos datos, ha celebrado que la situación "parece que está ralentizada".

A pesar de ello, desde esta misma semana la Xunta prepara hospitales de campaña en Expocoruña y en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. Preguntado sobre las informaciones que apuntan a que el Ifevi de Vigo podría albergar otro de estos recursos, Vázquez Almuiña ha respondido: "En principio creemos que no, que no va a ser necesario porque la capacidad de Vigo es enorme". "Pero es una posibilidad", ha reconocido posteriormente.

En palabras de Vázquez Almuiña, estos hospitales de campaña serán empleadas antes de "agotar al 100% la ocupación de hospitales públicos y privados". "Tenemos que prepararnos para tenerlos en ese momento que necesitemos y que en una o dos horas puedan estar funcionando", ha explicado.

En este sentido, ha reivindicado que desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) hay "una relación muy fluida" con el sector sanitario privado "desde que se inició esta crisis" y que sus centros se pusieron "sin ningún problema" bajo las órdenes de la Xunta. Así, y a pesar de que en los hospitales públicos "hay margen" para las hospitalizaciones, ha calculado que unos 120 pacientes de COVID-19 permanecen en los privados.

EL PICO DE HOSPITALIZACIONES "EN UNAS DOS SEMANAS"

Según ha augurado, el pico de hospitalizaciones en Galicia se podría dar "en unas dos semanas", y "a continuación en UCI", ha apostillado. Eso sí, "en las últimas 24 horas el incremento de pacientes en UCI fue de dos" y además estas unidades "están teniendo bastantes altas".

Al respecto, ha reiterado que "la idea" de su Consellería era aumentar hasta 600 las plazas de cuidados intensivo "no solo en los espacios habituales", sino también con espacios de reanimación, de hemodinámica y quirófanos "si es necesario". "Ahora mismo, con los últimos datos el colchón es muy grande", ha garantizado.

Y es que, tal y como ha recalcado el conselleiro, todo ello ocurre "también porque la ciudadanía ha colaborado y ha disminuido la asistencia a urgencias", lo que bajó los ingresos por causas distintas al coronavirus. "Eso nos da margen para tener un porcentaje muy importante de camas vacías", ha subrayado.

LOS TEST, EL "PRINCIPAL OBJETIVO"

Aunque la Comunidad gallega todavía no ha llegado al pico de contagios como otras autonomías, Vázquez Almuiña ha celebrado que el "principal objetivo" de la Xunta fue reforzar los diagnósticos "no solo del que ingresa en un hospital". "Ahora estamos en el entorno de 25.000 test PCR que hacen algo importantísimo: tratar de descubrir en la población a aquellos pacientes que tienen la enfermedad, incluso con muy pocos síntomas, y poder aislarlos", ha abordado.

Preguntado sobre el 'stock' de test de los que dispone Sanidade, no ha dado cifras pero ha garantizado que "van a seguir intentando" su adquisición y producción en este panorama de alta demanda "mundial": "Ahora no estamos compitiendo contra algún país europeo, estamos compitiendo contra todo el mundo".

Según ha afirmado, las compras siguen "día a día" y el material llega "continuamente", además de las "numerosas empresas" gallegas de diferentes sectores "que desean colaborar y contribuir" a hacer frente a esta pandemia. "Creo que ha habido una implicación máxima de toda la sociedad", ha destacado.

Acerca de la incautación por parte de Turquía de un lote de respiradores con destino a España, Vázquez Almuiña ha aseverado que "desgraciadamente esto está pasando". A la Xunta, tal y como ha reconocido, le ocurrió con algún pedido de respiradores: "Cuando iba a salir de la fábrica en China fue intervenido".

"Entiendo que Turquía puede necesitar, pero quien haya hecho el encargo es el propietario en ese mismo momento. Esto hay que revisarlo en el futuro. Hay cosas en esta crisis que se están demostrando que no son las correctas", ha lamentado, para seguidamente apuntar que "no se están respetando las reglas de comercio internacional".

RESIDENCIAS DE MAYORES

Uno de los puntos calientes en esta pandemia son las residencias de mayores, con más de 700 contagios entre usuarios y trabajadores. Así, el conselleiro de Sanidade ha asegurado que "llevan semanas haciendo pruebas masivas" en los geriátricos y "por eso últimamente llevamos más positivos".

Este barrido por los centros de mayores "de mayor y menor tamaño" permite hacer "diferenciación de circuitos" y separar a los positivos y negativos. Al respecto, ha recordado que la Xunta ya estableció cuatro residencias integradas "dedicadas solo a pacientes positivos" -en Santiago, Vigo, Cangas (Pontevedra) y Baños de Molgas (Ourense)-.

En caso de geriátricos con un número reducido de casos de COVID-19, lo que se hace es "dejar en un piso a los positivos y en la otra parte de la residencia a los negativos", al tiempo que los profesionales se dividen: "Procuramos que haya grupos de empleados que atienden solo a los positivos y otros que atienden solo a los negativos".

COORDINACIÓN "MEJORABLE" CON EL GOBIERNO

Sobre de la coordinación mantenida con el Gobierno central, Vázquez Almuiña ha dicho que hay aspectos "mejorables" y que la Xunta mantiene "total lealtad" al Estado para hacer las cosas "lo mejor posible" en este contexto de emergencia sanitaria.

Eso sí, el conselleiro ha apostado por que "pasado el tiempo" se analicen ciertas cuestiones como la compra de material centralizada, algo que "desgraciadamente no tuvo frutos". "En las crisis, al final tenemos que revisar lo que hicimos para en la siguiente no cometer los mismos errores", ha apostillado.

Así las cosas, Vázquez Almuiña ve "claramente positivo" desde el punto de vista "epidemiológico" prolongar el estado de alarma, según se apunta que pedirá Pedro Sánchez, hasta el próximo 26 de abril. "Con este aislamiento conseguimos ralentizar el crecimiento de la epidemia. Si consolidamos unos días más, creemos que puede ser efectivo", ha zanjado.