MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa, y GXF crean un grupo de trabajo frente al COVID-19

20M EP

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera (CXF) han creado un grupo de trabajo para poner en común "las urgencias sociales y económicas" que derivan de la crisis por coronavirus (COVID-19) y responder conjuntamente a esta situación.