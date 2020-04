Polémica en un pueblo de Jaén por una procesión de mujeres en pleno estado de alarma por el coronavirus

La epidemia de coronavirus y el estado de alarma decretado por la misma deja a España sin procesiones de Semana Santa. Pese a lo inevitable de la medida, algunos devotos, o en este caso, devotas, se resisten a no salir a las calles para mostrar su devoción. Es lo que ocurrió en Porcuna, Jaén, este viernes, donde un grupo de mujeres decidió recorrer el pueblo en procesión.

Fue el alcalde del pueblo, Miguel Moreno, quien explicó en Facebook lo ocurrido: "Un grupo de mujeres han ocupado la vía pública indebidamente por estar vigente el confinamiento del estado de alarma. En el momento que la policía local ha tenido conocimiento de los hechos, se ha personado en el lugar y ya no había nadie. Después me han llamado varios vecinos para informarme de lo ocurrido, a lo cual he respondido que la Guardia Civil ya tenía conocimiento de lo ocurrido y que estaban valorando los hechos", explicó el regidor.

"Más tarde, me han llamado las autoras de los hechos muy angustiadas para decirme cómo había ocurrido todo y que ellas asumían su error e infracción. Me han preguntado qué podían hacer", prosigue Miguel Moreno.

"Les he respondido que la autoridad competente en esta materia es la Guardia Civil y que tendrían que asumir la sanción que corresponda. Además, les he aconsejado también que, independientemente de la sanción que les pueda corresponder deben pedir perdón al pueblo por sentirse ofendido. Ellas me han dicho que así lo harían. No sé si habré actuado bien, mal o regular. Pero es lo más sensato que se me ha ocurrido", concluye el primer edil.

A esto no se le llama devoción, se le llama irresponsabilidad y poco conocimiento.

Esto es hoy en Porcuna, Jaén. pic.twitter.com/fMQku3FARt — Román ® 🏳‍🌈 ❤️💛💜 (@romanyraul) April 3, 2020