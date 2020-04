Tu horóscopo diario: sábado 4 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 4 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Echa mano de tu fuerza interior para seguir mostrando tu lado más amable y poder gestionar bien un asunto con una persona con la que puede surgir un problema. Piensa que no merece la pena discutir, incluso si llevas razón, cosa muy posible.

Tauro

Confiar en uno mismo es algo que se puede hacer y ahora vas a ver como no es tan complicado. Tu carácter a veces es obstinado, pero hoy te darás cuenta de que eso te hace perder oportunidades. Si llegas a esa conclusión, mejorarás muchos aspectos de tu vida.

Géminis

Si intentas mejorar en algo relacionado con el ejercicio físico, visualiza esa meta a la que quieres llegar paso a paso y descubrirás que la forma de conseguirla es una mezcla de autoconfianza y de esfuerzo mental. Lo puedes conseguir si te lo propones en serio.

Cáncer

Hoy te conviene mucho dejar un espacio de tiempo para ti, sin que nada ni nadie te perturbe y desconectar relajándote física y mentalmente. Deja pasar tus pensamientos y la calma no tardará en llegar. Te sentirás muy bien, en equilibrio y feliz.

Leo

Si te propones hoy vías de negociación en varios ámbitos de tu vida o con personas algo complejas, acertarás. Eso te hará también estar quizá en varios frentes relacionados con la solidaridad o con la ayuda a alguien que lo necesita. Te sentirás muy bien en todo ello.

Virgo

Recuperas bastante la paz doméstica hoy porque te ofreces a hacer algunos trabajos o tareas de esas que no le gustan a nadie y en ese sentido los que tienes cerca te lo van a agradecer mucho. Deja que te lo digan y si no, díselo tu a ellos para que lo aprecien, pero sin echárselo en cara.

Libra

Lo mejor es que te relajes y estés con el ánimo bastante tranquilo ya que todo lo que pongas en marcha, saldrá bastante bien. Estás en un momento en el que has pasado ya una cierta crisis, así que ponte a funcionar cuanto antes.

Escorpio

Si tienes pareja, estarás hoy en un buen momento para renovar ciertos aspectos de la relación o mejorarlos. No tengas miedo en salir de tu caparazón y exponer con claridad cuáles son tus deseos y expectativas. Será bueno para ambos.

Sagitario

Si tienes que trabajar, hazlo con la mejor de las voluntades ya que eso significa muchas cosas positivas para ti. Por ejemplo, que después puedes invertir lo que ganas en mejorar tu hogar y tu calidad de vida y eso es algo que debes valorar.

Capricornio

Debes poner los pies en la tierra y encontrar tu verdadero sitio, sin hacerte ilusiones vanas ni metas imposibles de cumplir. Aspirar a mejorar sí, y con toda tu energía, pero hacerte quimeras no va a favorecerte en nada. Así serás mucho más feliz y estarás en calma.

Acuario

Hay mucho de incierto y de poca realidad en lo que ves a través de las redes sociales, así que no creas todo lo que lees o lo que ves porque abunda un afán de notoriedad que realmente no debe influirte para nada. Busca tu propia esencia en ti, no en los demás.

Piscis

Esta noche debes aprovechar para un acercamiento a una persona que se ha alejado de ti. Tendrás una oportunidad en una cena o un encuentro de cualquier clase, incluso por wasap, que te vendrá muy bien. Deja las cosas claras con amabilidad y cariño.