La Biblioteca Azcona ofrece este sábado un taller virtual de creatividad de acuarela

Durante los días previos al taller, la Biblioteca Rafael Azcona está publicando en su facebook diferentes vídeos en los que Begoña Sáinz de Murieta explica en qué va a consistir el taller, los materiales que se van a necesitar para seguir la clase y cómo realizar el cuaderno.

La Biblioteca Rafael Azcona mostraba durante todo el mes de marzo la exposición 'Sally Cutting: Retrato de una ilustradora', pero por motivo del estado de alarma tuvo que cerrarse. También tenía previsto la realización de dos talleres de creatividad con acuarela 'Contar y pintar a Sally Cutting', impartidos por Begoña Sainz de Murieta. El primer taller sobre el cuento 'Es como yo/ Just like me' se llevó a cabo el pasado 7 de marzo, con niños y niñas de 5 a 10 años.

El segundo taller sobre el cuento 'Un prado en verano', previsto para el sábado 28 de marzo, destinado a mayores de 16 años, tuvo que ser suspendido. Para solventar el que no se pudiera hacer presencialmente, la Biblioteca Rafael Azcona ha querido abrirlo a la ciudadanía a través de su página de Facebook y realizarlo de manera virtual el próximo sábado.

El taller consistirá en la reinterpretación del cuento de Sally Cutting 'Un prado en verano', que cuenta con unas ilustraciones en acuarela muy elaboradas y realistas. Durante el taller se seguirá la línea argumental del cuento a través de un dibujo rápido, suelto de skech.

Los materiales necesarios para llevar a cabo este taller son: un lápiz de mina dura para que no manche el papel, un rotulador resistente al agua de un calibre 0,2 o similar, una caja de acuarelas con colores básicos, pinceles con cargador de agua o normales y papel consistente con un gramaje a partir de 180 gramos o cartulina.

Sally Cutting era una ilustradora acuarelista y naturista inglesa que se caracterizaba por crear álbumes ilustrados y troquelados. En sus trabajos dibujaba la naturaleza con ricos y minuciosos detalles.