La fotografía que captó el confinamiento por el coronavirus

Un rostro sonriente y una mano pegada al cristal de un portal. En el exterior, otra mano intenta tocarla para enviarle el aliento en días de encierro. Tan cerca. Tan lejos. Una imagen que capta el día a día del confinamiento.

Mientras saludaba a su abuelo Miguel, de la manera más cálida y cercana que permite este confinamiento, la mano derecha de Unai sostenía su compañera de batallas freelance, su cámara de fotos. Y clic.

Unai Beroiz, fotógrafo navarro, volvió a su casa y en un principio pensó en guardar esa imagen del saludo a su abuelo a través del portal para sí. “Pero por la noche cambié de opinión y decidí subirla a las redes”, cuenta en una conversación telefónica con la agencia Efe.

Horas después vio cientos de notificaciones en su teléfono móvil. La foto había calado. Era una imagen íntima y que reflejaba una realidad personal, la suya y de su abuelo, pero que “ha acabado por identificar a todos”. Muchos dicen que se trata de la fotografía del coronavirus.

Beroiz dice que es un afortunado, porque al menos puede salir dos días a la semana por su trabajo. Se dedica a fotografiar a pie de calle las realidades que los demás solo pueden ver desde los balcones.

En estos días de confinamiento cada uno visita a sus propios ‘Migueles’ a través de una ventana, saludando con cautela, o a través de una pantalla de teléfono móvil o mirando hacia su balcón, preguntando a voces si necesitan algo del mercado.

Unai aprovechó una cobertura cercana para pasar a ver a su abuelo Miguel en Huarte, donde vive desde que dejó su Extremadura natal.

Aitona. Tan cerca, tan lejos.

Huarte/Uharte.

1 de abril 2020

2020ko apirilaren 1a.

©Unai Beroiz. pic.twitter.com/lvO3qjFnNK — Unai Beroiz (@UnaiBeroiz) April 2, 2020

Miguel se queja de que su nieto no quiera entrar a su casa estos días. “Dice que me puede contagiar… ¡pero me cago en…! ¡Tengo 90 años!”, afirma al otro lado del teléfono, desde su casa.

Pudo ver la fotografía que le tomó su nieto a través del teléfono móvil. “Me la enseñó mi hija en su teléfono, la vi así en pequeño, pero me pareció bonita”, resume.

Pasa los días en una casa que se le queda muy pequeña, dice. Vive en un piso en Huarte, y cuando se aburre pasea de lado a lado. “Camino hasta un lado, me doy la vuelta, y ya tengo otra pared, y vuelta otra vez. Al final me mareo”, se queja.

“Mi abuelo es supertransparente. Mi abuelo es la hostia”, lo define Unai. “Me dijo el otro día: ‘Pero Unai, yo no tengo miedo a morirme, qué voy a hacer yo aquí ya’”.

“Todos tenemos ya nuestro futuro escrito, me puedo morir del virus o de cualquier otra cosa. Mi final ya está hecho”, afirma Miguel en un tono nada derrotista y que pone a su nieto en una perspectiva muy distinta. “Nuestros abuelos están hechos de otra pasta, son más duros y nosotros solo somos unos blanditos”, resume Unai.

Se preocupa por su abuelo, le ha echado alguna regañina en este confinamiento y se ha ofrecido para hacerle la compra. Miguel, por su parte, quiso regalarle dos mascarillas para que pudiera salir a trabajar seguro.

En sus conversaciones por teléfono no faltan las bromas ni los refranes que tanto le gustan a Miguel. El abuelo sale algunos días a hacer la compra a un supermercado cercano a su casa. Se queja porque con los guantes no puede abrir las bolsas y su nieto le contesta con uno de esos refranes: “Gato con guantes no caza ratones”.

Entre bromas y refranes también le reprocha que no le visita lo suficiente. "La verdad -reconoce Unai-, los nietos no vamos a visitarle tanto como nos gustaría”.

Aunque Miguel sabe que su futuro ya está escrito, no sabe cuándo podrá volver a dar paseos hasta su huerto , o cuándo su nieto podrá visitarle en casa y no a través de un cristal. Pero le esperanza, dice, que cada día que pasa ya falta menos.