Coronavirus.-Colectivo contra turistificación pide otro modelo y ve "perplejo" planes de Ayuntamiento o Junta

En un comunicado, el colectivo ha indicado que en este sector no se trata de que "hemos cerrado la fábrica para frenar el contagio, sino que la han cerrado los que tienen el dinero, que han dejado de visitarnos, sacando a la luz con ello la gran vulnerabilidad a la que se expone una economía basada casi exclusivamente en el turismo".

"Esto provoca una doble dependencia para los trabajadores del sector: de su empleador y de los visitantes. Estamos cansadas de esta situación, por eso hacemos un llamamiento a repensar el modelo económico, a replantear cómo se reparte la riqueza entre territorios y a imaginar colectivamente una economía que tenga por objetivo mantener, enriquecer y colocar la vida de todos nosotros en el centro", avisa.

En su opinión, "la turistización se ha hecho pasar como un objetivo de interés general, sin tener en consideración la desigual distribución de los beneficios entre los territorios y las personas, y es que el enriquecimiento de algunos es a costa del empobrecimiento de otros". Considera que esa dinámica "de explotación" se conoce en Andalucía.

"A día de hoy, tras tres semanas de confinamiento, no están en la misma posición el ejecutivo de la cadena hotelera o el propietario de varias viviendas turísticas en una plataforma, que la guía turística o la camarera de un bar. El Gobierno incide en que saldremos todos juntos de la crisis, pero no, todo el mundo no va a salir de la misma forma", concluye.