Coronavirus.- Alumnes de Berklee creen un festival de música virtual com a "regal" a la València que "tant enyoren"

Anny Gomes, Alyssa Napier, Gabriela Rodriguez i Michelle Raymond van decidir crear un festival virtual on "poder interactuar, passar temps de qualitat i escoltar bona musica online", han explicat en un comunicat.

Stay at Home Fest parteix de la idea d'aquest grup d'estudiants de Berklee a València que, amb aquesta iniciativa, "troben una manera d'aportar a la comunitat d'una ciutat que tant enyoren".

"Com a ciutadans intentant adaptar-nos a una nova realitat sota la quarantena davant la pandèmia del coronavirus, estudiants del programa de mestratge de Global Entertainment and Music Business en Berklee València s'han donat a la tasca d'abordar el tema d'interacció de primera mà", han destacat.

Per a açò, compten a més amb universitats i locals de música en viu de "al voltant del món". A través de la pàgina oficial d'Instagram @athomrfest, aquest dissabte a les 16 hores comptaran amb les actuacions de músics del campus de Berklee València.

En concret, eixiran a aquest escenari virtual Chavis Chance (Texas, USA), McKinley (Delaware, USA), Chris Nicolosi (New York, USA), Fana (San Juan, Puerto Rico), Michael Shanks (Texas, USA), DJO3I (Manitoba, Canada), Raouf G (New York, USA) i Gye (València).

L'equip del Star at Home Fest pretén "continuar proveint una plataforma creativa i col·laborativa tant per a estudiants i alumnes de Berklee vivint al voltant del món com per a músics a València", de manera que puguen exposar la seua música a través d'aquesta plataforma.