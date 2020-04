L’Ajuntament de València amplia el termini per al pagament fraccionat de l’IBI

El termini per a abonar, fraccionadament, l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) s'ha ampliat fins al 15 d'abril, i el primer càrrec, que s'haguera hagut de realitzar el 30 de març, es durà a terme el 10 de juliol. Esta mesura se suma a altres de caràcter fiscal ja acordades pel govern local per a minimitzar els efectes de la crisi generada per la COVID-19.

La vicealcaldessa i portaveu municipal Sandra Gómez, ho ha explicat en concloure la Junta de Govern Local, en la qual també s'han acordat altres assumptes com, per exemple, la proposta de la Generalitat per a repartir més de 1.000 dispositius entre les famílies de l'alumnat de la ciutat de València amb problemes per a accedir a les classes en línia.

En la roda de premsa que han oferit els dos portaveus del govern local, Sandra Gómez i Sergi Campillo, que s'ha retransmés per les xarxes socials de l'Ajuntament amb la finalitat de guardar les màximes mesures de seguretat, la regidora també ha destacat que qualsevol autònom o empresa que vulga sol·licitar una ajuda municipal pot realitzar-ho “telemàticament, amb total normalitat”. D'esta forma, ha aclarit que l'espai virtual creat per a tal fi “ja funciona perfectament”.

“Les dades d'ajudes sol·licitades es donaran a conéixer quan es resolga l'ordre de subvenció, que compta amb un muntant de 4,5 milions d'euros. I en eixe moment, es valorarà l'ampliació d'esta ordre, una acció que, una vegada reordenades altres partides, ja està decidida”, ha afegit

Tauletes amb connexió per a la formació a distància

Pel que respecta al repartiment de 10.000 tauletes anunciat per la Generalitat, entre els xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana que han de seguir les classes des del seu domicili a través de l'educació no presencial i compten amb dificultats per a accedir a internet, la regidora ha especificat que “a la ciutat de València moltes famílies no té accés a internet i per a lluitar contra la desigualtat educativa que això pot generar comptarem amb 1.048 tauletes de connexió amb una targeta 4G”.

En concret, València compta amb 38 centres de secundària públics que rebran 1.048 tauletes que es repartiran entre l'alumnat sense accés a les TIC.

“Creiem que és una notícia molt positiva perquè demostra que des de les institucions valencianes s'estan posant en marxa tots els mecanismes que estan al nostre abast per a evitar que l'estat d'alarma supose un perjudici per als sectors més vulnerables de la societat, en este cas, les famílies amb menys recursos. És per tant, una mostra que no deixarem a ningú arrere i que continuarem treballant per a superar esta crisi tots junts”.

Iniciatives ciutadanes

L’edil, que ha agraït la iniciativa de la Generalitat, també ha mostrat la seua gratitud cap a totes aquelles propostes ciutadanes que l'Ajuntament està canalitzant per a frenar l'impacte d'esta pandèmia, “com la d'un col·lectiu de 10 costureres que estan cosint màscares i les estan posant a la disposició del CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), perquè, en cas de necessitat, es puguen utilitzar.

“Este treball s'està desenvolupant a través de la coordinació de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal. Ahir mateix, van a fer lliurament de 90 màscares al CECOPAL. Però necessiten més tela per a continuar treballant, així que qui vulga donar teles pot posar-se en contacte amb la regidoria a través de participacioitransparencia@valencia.es. La mercaderia es recollirà a domicili per part de Protecció Civil, entitat que la facilitarà a les costureres perquè puguen fer les màscares”, ha conclòs Gómez.