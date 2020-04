Les universitats valencianes mantindran la docència en format online durant el que queda de curs

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana mantindran la docència en format online durant el que queda de curs, segons l'acord adoptat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors de les institucions d'educació superior.

Així s'ha donat a conéixer després de la reunió mantinguda aquest divendres per la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, i els màxims responsables de les entitats educatives (la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d'Elx).

Davant la possibilitat que l'Estat d'Alarma, decretat pel Congrés dels Diputats el passat 14 de març a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, es puga prorrogar més enllà de l'11 d'abril i en previsió que no es puga reprendre la docència presencial, les dues parts han acordat mantindre tota la docència en format online durant el que resta del curs 2019-2020.

Així mateix, cada universitat desenvoluparà procediments d'adaptació de l'avaluació a través de mitjans no presencials.

Coordinació

La Conselleria i els rectors i rectores han manifestat la seua voluntat de treballar de forma coordinada "per a adoptar les millors solucions".

L'objectiu és "garantir el desenvolupament del curs acadèmic 2019-2020 en les condicions més òptimes, donades les circumstàncies, garantint la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat", remarquen administració i rectors en un comunicat conjunt.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha destacat "la fortalesa del sistema universitari públic valencià, la col·laboració i l'esforç que les universitats han realitzat des de l'inici de l'estat d'alarma, amb la finalitat de garantir la qualitat de la docència i l'atenció de l'alumnat".

"Condicions òptimes"

En aquest sentit, Pascual subratlla, en un comunicat, que els acords aconseguits amb les universitats "garanteixen el desenvolupament del curs en les condicions òptimes perquè cap estudiant es veja afectat i que es puga finalitzar el curs amb garanties, dins de la situació d'excepcionalitat que s'ha produït".

"Des de la Conselleria i des de les universitats -ha continuat- hem considerat que és prioritari garantir la continuïtat del curs acadèmic i enviar un missatge de tranquil·litat a l'alumnat i al professorat".

Per la seua banda, el rector de la UMH, que ocupa la presidència de torn de la conferència de rectors valencians, Juan José Ruiz Martínez, ha reiterat la voluntat de "seguir treballant dia a dia perquè l'escenari canvia pràcticament de forma immediata de manera coordinada".

CEU Cardenal Herrera

Pel que fa a les universitats privades, la Universitat CEU Cardenal Herrera ha assenyalat que té ja en "fase avançada" un pla de contingència amb diferents escenaris d'actuació per al desenvolupament de l'activitat universitària per als pròxims mesos.

El focus d'aquest pla és que "tots els estudiants tinguen la possibilitat d'adquirir totes les competències de les assignatures en les quals estan matriculats". Per a açò es podran plantejar calendaris diferents de treball i avaluació per a cada titulació i fins i tot per a cada curs, i açò en funció de les seues peculiaritats i necessitats formatives depenents d'activitats presencials, expliquen fonts de la institució acadèmica a Europa Press.

Les diferents alternatives que contempla aquest pla, agreguen, s'aniran comunicant als estudiants amb la suficient antelació, i sempre oferint sistemes alternatius per a aquells que, per raons personals de lloc de residència o d'un altre tipus, no pogueren ajustar-se al calendari o desenvolupament acadèmic proposat.

La Universitat CEU Cardenal Herrera està organitzant la seua activitat per a seguir amb la docència en línia durant el temps que siga necessari, però també per als diferents supòsits de tornada a l'activitat presencial de forma progressiva quan siga possible, conclouen.