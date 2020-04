Coronavirus.- Feijóo defiende los hospitales de campaña gallegos y avisa: el virus no ha alcanzado "el punto álgido"

20M EP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha defendido de las críticas por poner en marcha dos hospitales de campaña en Expocoruña y el compostelano Multiusos do Sar y, tras manifestar su deseo de que "no hagan falta" -primero "se agotarán" los recursos de los hospitales públicos y privados-, ha esgrimido: "no hay confirmación" de que la crisis sanitaria del COVID-19 haya alcanzado "el punto álgido".