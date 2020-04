Coronavirus.- La Rambleta desplaça a casa il·lustració, fotografia, artesania i gastronomia

La nova iniciativa, sota el paraigua de #MomentosAlhambraenCasa, comptarà amb reconeguts experts i agents del sector, com Rafa Cervera, Cristina Chumillas, Tania Castro, Ana Illueca i Paula Pons, entre uns altres, que connectaran als artistes i creadors amb el públic a través de les xarxes socials.

#ElArteseTocaenCasa donarà el tret d'eixida el 9 d'abril i es podrà seguir a través d'Instagram Live. La trobada que rendeix culte al vinil deixarà una vesprada molt especial reservada per a la conversa i el gaudi dels recopilatoris 'Hits With Tits', concebuts per a donar visibilitat al talent femení tant en el camp de la música com en el de la il·lustració.

Els recopilatoris congreguen bandes i artistes femenines de tot el món i es publiquen en vinils d'edició limitada i cuidada presentació.

La trobada comptarà amb els seus responsables: la il·lustradora i dissenyadora Ada Diez, i la promotora musical dj Dl. Sanz. Tot açò amb el periodista Rafa Cervera com a comissari.

#ValènciaseIlustraenCasa també es trasllada al món digital. En aquesta ocasió per mitjà de Facebook Live, on es durà a terme un col·loqui en directe amb il·lustradors valencians que parlaran del procés de creació de la seua obra. Posteriorment, una exposició col·lectiva virtual i interactiva es podrà visitar en la web de Rambleta.

#MiradasAlhambraenCasa continuarà recolzant la fotografia. Recordarà el barri del Cabanyal amb les imatges que van captar els participants del workshop d'Eva Mañez, a través de col·loquis en directe i una exposició virtual interactiva.

També se seguirà posant en valor l'artesania contemporània a través de #CreandoDespacioenCasa. Un streaming realitzarà un recorregut per a observar com talentosos joves mantenen viva l'essència més artesanal dels nostres antics oficis a través de la creació actual.

Per la seua banda, #CocinerosconFuturoenCasa donarà visibilitat al talent gastronòmic que està despuntant. Es compartirà online l'experiència i inspiració d'una jove promesa dels fogons, descobrint amb ella els secrets de la nova cuina.