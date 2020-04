Coronavirus.- El Consell aprova concedir 1.500 euros a autònoms que s'han quedat sense activitat per la crisi sanitària

D'aquesta manera, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d'aquest decret, oferirà subvencions directes a les persones treballadores en règim d'autònom que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana en algun dels sectors afectats per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les ajudes seran tramitades per Labora, i ascendiran a 1.500 euros en el cas de negocis que hagen hagut de tancar i de 750 euros per als qui no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril del 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig del 2020. La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la pàgina de Labora i es durà a terme en dos fases.

En primer lloc, els interessats presentaran una sol·licitud breu, després de la qual seran citats per a completar la instància. Segons ha explicat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aquesta fórmula busca evitar el col·lapse de la seu electrònica.

Per a la tramitació s'haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat admès per la seu electrònica de la Generalitat. De no disposar de firma electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que si dispose d'ella, acreditant la representació.

En total, la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de Labora preveu destinar 57,5 milions d'euros a aquestes subvencions amb les quals es busca atenuar els efectes de la brusca disminució d'ingressos en els sectors econòmics més vulnerables.

PAGAMENT DE QUOTES DELS AUTÒNOMS

D'altra banda, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, Mónica Oltra, ha respost la proposta que van fer l'alcalde d'Alacant i el president de la Diputació alacantina, Luis Barcala i Carlos Mazón, que el Consell s'encarregue de pagar la quota dels autònoms.

"Supose que la proposta vé com a calc de la de la Comunitat de Madrid. Pagar la quota als autònoms dos mesos, quan la majoria d'autònoms paga la quota social mínima, són 600 euros", ha assenyalat, abans d'afegir: "A mi em pareix bé que vullguen que paguem 600 euros als autònoms, però és que ací estem pagant 1.500, més del doble".

Oltra ha indicat que aquesta ajuda del Consell no serà únicament per a la quota. "També per a altres qüestions, els autònoms tenen moltes factures en aquests moments i molt pocs ingressos", ha indicat.